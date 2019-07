Embajador admite que excluyó a técnicos y no ocultó nerviosismo

El embajador paraguayo ante Brasil, Hugo Saguier Caballero, entre contradicciones y nervios, se ratificó ayer en que el acuerdo bilateral firmado con los brasileños en relación con la compra de potencia de Itaipú para la ANDE, fue “perfecto”, aunque no dio ninguna respuesta acerca de cómo beneficia al Paraguay, ante los cuestionamientos de que se trataría de una entrega. Dijo que debieron resolver con la diplomacia una cuestión eminentemente técnica, aunque reconoció que los beneficios lo deben explicar los técnicos, quienes paradójicamente no participaron de la reunión cuando se firmó el acuerdo.

Saguier Caballero fue convocado en el Senado por la bancada del oficialismo colorado para dar explicaciones acerca de lo firmado en el acta bilateral y los alcances de este acuerdo que se concibió en secreto.

Al culminar la reunión brindó declaraciones y dejó a su paso más dudas que certezas, respecto a si el polémico acuerdo es beneficioso para los intereses del país.

Confirmando la versión del técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, el diplomático admitió que de hecho no contó en tal decisiva reunión con acompañamiento técnico, debido a que estos fueron sacados del encuentro realizado con representantes de Itamaraty.

“Pedimos a todos los técnicos que se retiren. ¡Pero a la gran siete! A todos los técnicos, porque nos quedamos los diplomáticos (...) Si los técnicos no se ponían de acuerdo, era nuestra responsabilidad diplomática resolverlo”, aseveró muy nervioso.

Sin embargo, Saguier no supo explicar en qué beneficia el documento al Paraguay y por qué no se siguió un rigor técnico a la hora de la decisión. “El tema es eminentemente técnico y ellos son los que hablan con propiedad porque usted (a periodista) no es técnico, ni yo, y entonces vamos a estar haciendo futurología y hablar de temas que no entendemos bien”, respondió.

En medio del nerviosismo, Saguier Caballero se reafirmó en que el acta firmada no es lesiva a intereses y que el propio Tratado de Itaipú faculta a las cancillerías a solucionar por vía de la diplomacia ante desavenencias de carácter técnico.

La reunión de Añetete solo contó con cinco senadores, entre ellos Juan Carlos Galaverna, Silvio Ovelar, Enrique Bacchetta, Blanca Ovelar y Martín Arévalo.