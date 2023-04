En las últimas horas, luego de la eliminación de la Selección Sub 17 en el Sudamericano disputado en Ecuador, trascendió la posibilidad de que haya un cambio en la dirección de las Formativas de la Selección Paraguaya, donde el entrenador Aldo Bobadilla fue protagonista como conductor de dos fracasos consecutivos en la Sub 20 y la Sub 17. Entre los nombres que surgieron está el del argentino Elvio Paolorosso. “No me habló nadie”, aseguró en Monumental 1080 el preparador físico que trabajó últimamente en Olimpia. Sin embargo, dijo que “todo lo que venga de Paraguay me moviliza”. “Si me proponen el proyecto para Formativas debe ser de largos años. Tengo buena amistad con (Justo) Villar, pero nadie me habló”.

Paraguay cortó la pasada semana tres clasificaciones sucesivas a mundiales Sub 17. La Sub 20 no sabe de este tipo de citas desde 2013.