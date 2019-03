Elongaciones

En esta democracia acalambrada, donde los mandatarios no hacen lo que los mandantes exigen, urge que los 125 legisladores elonguen sus músculos antes que la ira ciudadana acabe con esta institución tan consustanciada con la democracia. Por el camino que van no se presagia nada bueno.

Perdonaron en la primera sesión al senador Bacchetta, que previo llanto público consiguió que 31 de sus colegas lo blindaran de la absoluta necesidad que renuncie a su cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o el de ser el juez de los jueces.

Es una cuestión obvia, no existe razón alguna ni hace falta que el grupo de escrachadores le recuerde diariamente lo indigno que es continuar en el cargo. En vez de facilitar la comunicación con la mandante mayoría, los senadores se abroquelan y protegen corporativamente a uno de los suyos. Muy mala señal que demuestra que no entienden la realidad nueva que están viviendo. Es una abierta provocación a la rebeldía ciudadana de imprevisibles consecuencias a futuro.

Los diputados para no quedar atrás en los dislates nos toman del pelo con la posible contratación de una auditoría externa a un valor multimillonario para saber quiénes son y qué hacen sus casi 2.000 empleados.

El departamento de Recursos Humanos no existe y si existe debe ser cerrado por incompetente e ineficiente. La tarea de un censo de los 2.000 no debe llevar más que una semana a lo mucho. Es cuestión de preguntar nombre y apellido, formación académica, lugar donde trabaja, tarea que realiza, horario de ingreso y salida y, lo más importante: quién lo trajo a ese lugar. Una buena cantidad está ahí no por el trabajo, sino por el salario, y el propósito va desde pagar personal doméstico, operador político y algunos por motivación erótica.

Ese trabajo lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública que nos cuesta un montón, la Contraloría o cualquier otra institución pública si en el caso de los proponentes de la auditoría no crean en el trabajo de las oficinas propias asignadas. También pueden hacer una vaquita los 80 diputados para dicha tarea.

Es simple, es barato y es lógico. Hacerlo con una externa siempre será más caro y sus recomendaciones terminarán en el tacho de basura previo pago de 280 millones de guaraníes previstos. La Cámara Baja está acalambrada, demasiado tiempo de descanso le ha hecho mal.

La ciudadanía enojada por una economía que no se mueve, no encuentra en la clase política la sintonía con sus expectativas y comenzará a movilizarse. La mejor manera de descomprimir esto es hacer las cosas de manera lógica, simple y barata. El salario medio del sector público ya duplica al salario mínimo del sector privado y el Estado puede pasar a convertirse en el adversario de la gente y cuando eso ocurra, cualquier cosa puede ocurrir. Legisladores, elonguen los músculos porque el calambre les ha tomado a la mayoría y puede convertirse en algo peor muy pronto.