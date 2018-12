Elodia Almirón destaca terna elegida para la Corte

La mejor puntuada para integrar la terna de candidatos para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia , Elodia Almirón , valoró la terna elegida por el Consejo de la Magistratura para reemplazar al ex ministro Sindulfo Blanco.

"La terna está integrada por personas con distintas trayectorias, desde el punto de vista de la profesión de la magistratura. Está allí Alberto Martínez Simón, que es un excelente candidato, tiene todas las condicionantes, está hace años en el oficio de ser magistrado, es una persona con mucho empuje, con mucha garra", expresó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Además, refirió: "El profesor Emilio Camacho fue mi docente en la Escuela Judicial, una persona con mucho trabajo desde la academia, y el doctor Rubén Romero Toledo, que tiene todo un trabajo desde el punto de vista político gremial".

Lea más: Llamativa denuncia de plagio contra mejor posicionada para la Corte

Mencionó que cuando uno puja por estos cargos está sujeto a todo tipo de cuestionamientos y denuncias, pero que estos deben ser serios ante los órganos competentes.

"El Consejo de la Magistratura no es un órgano de juzgamiento, no es un órgano de análisis, tal vez sea un órgano de ponderación, que es la palabra que utilizó el presidente del Consejo de la Magistratura (Claudio Bacchetta)", manifestó.

Dijo, por otro lado, que en un Estado de derecho los procedimientos se deben cumplir, se deben respetar los plazos y que hay demandas que se han perdido por no contestar la acción en tiempo y forma. "Si las reglas del Estado de derecho son quebrantadas, se pierde toda seguridad jurídica", refirió.

Nota relacionada: Sacan de carrera a las mujeres en la terna para ministro de la Corte

Sostuvo que el apoyo político es absolutamente necesario, lo que "no significa que uno hipoteque su trabajo a la política porque ellos son los que eligen", explicó.

"El doctor (Emilio) Camacho no deja de tener razón, de que uno llega a través de los sectores políticos... Creo que el doctor Giménez llegó sin el apoyo político, como estructura me refiero. Si nos ponemos a pensar nuestro sistema de selección, que viene desde el ámbito constitucional, no hay otra forma de llegar", manifestó.

Por último, dijo que el Consejo de la Magistratura tiene que ser un órgano con pluralidad y que el hombre y mujer que se sienten ahí deben estar comprometidos con la institucionalidad del país.

Lea más: Conforman terna de candidatos para cubrir vacancia de Sindulfo Blanco en la Corte

"Porque están eligiendo a esas personas que están juzgando nuestras vidas. Allí, uno dice: el justiciable es un mero espectador, pero no es un mero espectador, sino que es el principal actor de esa maquinaria judicial, que sufre todos los embates de una administración de justicia, que a lo largo de estos años ha venido perdiendo credibilidad", expresó.

La denuncia

La abogada Elodia Almirón, una de las candidatas a suplir la vacancia de Sindulfo Blanco en la Corte Suprema de Justicia, fue denunciada por presunto plagio por el abogado César Gómez Gaona, quien la acusó de haber usado en su ponencia del concurso fragmentos de un libro sobre derecho procesal constitucional del profesor panameño Boris Barrios González.

La terna

El Consejo de la Magistratura (CM) integró la esperada terna de candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reemplazará al destituido por juicio político Sindulfo Blanco. La misma fue integrada por Emilio Camacho, Alberto Martínez Simón y Rubén Romero Toledo.

Pese a que la mejor puntuada fue la candidata Elodia Almirón y otras, como Alma María Méndez, tenían respaldo y puntaje, ninguna mujer integra la terna conformada que elegirá el Senado.

terna.JPG

El Consejo debió integrar la terna el lunes 10 de este mes, pero por la presentación de la denuncia por supuesto plagio contra Elodia Almirón, el organismo decidió suspender la elección.

Le puede interesar: Consejo de la Magistratura remite terna de candidatos para la Corte al Senado

El pasado 14 de noviembre, el Senado decidió dar por culminadas las funciones del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, en un juicio político realizado tras cuatro años de postergación. La decisión fue tomada a un solo mes de su jubilación.