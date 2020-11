"Elegir el clarinete fue resultado de un amor a primera vista"

Gustavo A. Olmedo B.

José Daniel Cabrera (28) es un joven encantado con la música. Había elegido la trompeta atraído por sus características, sin embargo, en una de esas peñas entre amigos en la que participó siguiendo a su padre, también músico, quedó “flechado” por el clarinete, el que uno de los participantes de la velada ejecutaba. Ni siquiera sabía cuál era su nombre, pero tuvo claro que era el que deseaba aprender.

“Sí, era un amigo de mi padre el que tocaba el clarinete. Fue, como se dice, resultado de amor a primera vista y lo elegí. Si bien, ni siguiera sabía cómo se llamaba en ese momento, le dije a mi papá ‘yo quiero tocar ese instrumento’. Y tal fue el encanto que dos meses después ya estaba en el conservatorio municipal para mis primeras clases”, recuerda el joven integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), e impulsor de la plataforma del Festival de Clarinetes del Paraguay, que se viene realizando desde hace cinco años en forma consecutiva.

“Podemos ver que a través de la plataforma del Festival de Clarinetes del Paraguay se está comenzando a afianzar una escuela de este instrumento. Creo que la movida que venimos haciendo con esta propuesta ha posicionado al Paraguay en el mundo del clarinete de una manera que años atrás no lo hubiéramos esperado”, indica al respecto, añadiendo que el actual desafío es que los músicos del área sigan formándose, “para estar a la altura de las exigencias y hacer el camino un poco más fácil y abierto para las generaciones siguientes”.

CARACTERÍSTICAS. El músico explica que el clarinete se ubica entre los instrumentos más flexibles y versátiles en una orquesta.

“Es uno de los instrumentos que se incorporaron más tarde a la orquesta, hablamos de 1750, aproximadamente. Fue Mozart quien lo introdujo. Una de sus características es la versatilidad que tiene, posee un timbre potente que fue pensado, en principio, para reemplazar a la trompeta, pero también tiene la agilidad y flexibilidad de instrumentos como la flauta, el violín, lo que hizo que haya tenido auge entre los compositores del 1800 en adelante. Lo que hizo que tuviera más presencia en la música de siglo XX fueron las cualidades tímbricas que posee”, señala.

Para Cabrera, la música “es un estilo de vida”, pues comenta que el instrumento ya forma parte de su rutina diaria, y ocupa gran parte de su tiempo cada día; de hecho, dedica un promedio de seis horas de estudio personal diario, esto independientemente de los ensayos y prácticas para conciertos. No obstante, asegura que todo el sacrificio vale la pena, pues se considera una persona privilegiada.

“Creo que el artista es una de las profesiones más privilegiadas; por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces realmente no estoy sintiendo que estoy trabajando, porque lo disfruto mucho. Si bien tengo mis actividades en la orquesta y la facultad como docente, la pasión con la que nos mueve la música hace que uno no sienta el sacrificio. Por supuesto que hay un gran desgaste físico, pero también uno está convencido de que con el aplauso de la gente, con esa retribución de afecto, todo ese sacrifico pasa a segundo plano”, reflexiona.

NUEVAS GENERACIONES. Al pensar en los jóvenes músicos que se inician en este campo, José les invita a que “nunca dejen de soñar”, pues considera que es el motor para empezar a trabajar por la formación y la autosuperación.

“Creo que la perseverancia es muy importante en la música. Tenemos la ventaja de estar en un mercado pequeño, donde todo se está por hacer y hay espacio para todos”, afirma, al tiempo de reconocerse un admirador de los maestros músicos de nuestro país.

“Soy un admirador de lo que es nuestra tradición musical, con sus pros y contras. Es muy admirable lo que nuestros maestros y profesores han hecho para tener el resultado de hoy, pues, somos el resultado explícito e implícito de toda la tradición musical. Para mí, esto es una responsabilidad”, concreta, y agrega: “Creo que el desafío de todos los músicos es el de seguir formándose”.

