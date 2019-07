Elefantes blancos: Monumentos a la corrupción y desidia estatal

A pesar del apremio por comprar el inmueble, casi diez años transcurrieron y hasta ahora el MEC no lo utilizó. El edificio –vendido al Estado por la familia Scavone– permanece hasta hoy día deshabitado y en abandono. De hecho, en todos estos años funcionó como un aguantadero de adictos al crac, entre ellos niños y niñas. A lo largo de la última década, tanto la Senad como la Policía allanaron el edificio y encontraron drogas y armas en varias ocasiones.

Interior del edificio La Senad y la Policía ya hallaron armas y drogas en el interior.

La compra del inmueble se hizo a través de un contrato privado, pero no se hizo inmediatamente la escritura pública de transferencia ni su inscripción a nombre del Ministerio. Recién en mayo de este año la familia Scavone llegó a un acuerdo con el Gobierno y el edificio finalmente se inscribió a nombre de la cartera estatal.

A raíz de todo esto, a principios de este mes fue condenado a 3 años de cárcel Luis Alberto Riart, el ministro de Educación que dispuso la adquisición del edificio. Además fue condenado a 3 años de cárcel el ex director de Administración, José López Pistilli, mientras que el ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones, Luis Fretes, recibió una pena de 2 años.

El tribunal de Sentencia, con un voto en disidencia, indicó que no hubo sobrefacturación pero que el delito de lesión de confianza se dio al cambiar la proforma del contrato y al no iniciar el juicio de obligación de hacer escritura pública.

OFICINAS. Alejandro Duarte, actual director de Administración del MEC, indicó que ahora que terminó el proceso de titulación del inmueble, la institución planea abrir un proceso licitatorio para refaccionar el edificio y prepararlo para que albergue oficinas. Originalmente el edificio era para viviendas. A través de un convenio con el Colegio de Arquitectos se estimará un costo del reacondicionamiento para luego realizar la licitación.

Escombros que reflejan estafa a bolsillo de trabajadores

En 1993 el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) comenzó la construcción de un masivo complejo habitacional en un predio de 23 hectáreas, sobre la ruta Transchaco, en Mariano Roque Alonso. Tras la quiebra y el vaciamiento del banco sostenido por el sector obrero, el proyecto quedó inconcluso durante décadas.

El complejo inicialmente contemplaba 3.550 departamentos, además de escuelas, colegios, centros de salud y una planta de tratamiento de agua corriente. Los beneficiarios de las viviendas iban a ser los trabajadores aportantes al banco.

Edificios Antes. El complejo estaba destinado a aportantes e iba a contar con 3.550 apartamentos

Las obras finalmente se detuvieron en 1995, con los departamentos sin terminar. Sin embargo, tras el cierre de la entidad en uno de los fraudes financieros más grandes de la historia paraguaya, en el 2000 el complejo fue transferido al Instituto de Previsión Social, como parte de una compensación por los más de G. 320.000 millones que tenía depositados en el banco.

Pasaron quince años en los cuales el predio quedó en abandono, hasta que en 2015 la Senavitat (hoy Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat) compró 18 de las 23 hectáreas en cuestión.En 2017, tras un estudio que determinó que sería peligroso construir sobre varias de las estructuras abandonadas, se demolió la mayor parte de lo construido.

PROYECTO. Julio Samaniego, viceministro de Vivienda e Infraestructura, explicó que el proyecto actual del gobierno consiste en que el Ministerio de Obras Públicas construya unas 1.020 viviendas en 13 torres que serán utilizadas para albergar a atletas durante los juegos de Odesur en 2023.

Una vez terminada la competencia, los departamentos quedarán a cargo del MUVH y podrán ser adjudicados a personas de la clase media. A la par, el MUVH construirá 90 departamentos en dos de las torres que no fueron demolidas. Además se encargará de toda la infraestructura del complejo (redes para agua potable, planta de tratamiento, redes conectoras y calles). Indicó que todo debería estar listo para el 2022.

Antebi Cué: Expropiación para la reforma que no fue

Las tierras conocidas como Antebi Cué –un predio de unas 224.000 hectáreas que abarca los departamentos de Concepción y Amambay– fueron expropiadas por el Estado paraguayo en 1995, con el fin de destinarlas a la reforma agraria.

El costo total de la expropiación fue de 215.000 millones de guaraníes.Sin embargo, solo una fracción minoritaria del predio fue realmente a colonias campesinas, porque la mayor parte del suelo no es apto para la agricultura. Posteriormente, unas 103.000 hectáreas fueron destinadas a una reserva natural y otras 7.000 quedaron a cargo del Ministerio del Ambiente, señalaron desde el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Antebi Cué Ocupación. Unas 80.000 hectáreas hoy son ocupadas por estancieros, según el Indert

La misma institución advierte que solo unas 42.945 hectáreas pudieron ser destinadas a colonias campesinas, y que cerca de 80.000 hectáreas son hoy en día ocupadas ilegalmente por personas que no son sujetos de la reforma agraria.De hecho, el Indert ya ha comprobado que políticos, ganaderos y brasileños ocupan las tierras que supuestamente están destinadas a la reforma. Entre los ocupantes de estas tierras se encontraba, por ejemplo, el ex diputado Magdaleno Silva, asesinado por sicarios en 2015. Además, se trata de una zona de plantaciones de marihuana y rollotráfico.

LEY. El Indert impulsó un proyecto de ley que regularice la tenencia de las 80.000 hectáreas ocupadas, vendiéndolas a los ocupantes. Según indicaron fuentes de la institución, la venta representaría cerca de 160 millones de dólares. “Con ello (con la venta) llegaríamos a cubrir la deuda actual del Indert, que ronda los 105 millones de dólares y sobraría un excedente”, expresó en marzo el titular del Indert, Horacio Torres. El proyecto se presentó en el Senado y aún no fue tratado.

Una compra fraudulenta en medio de un pacto electoral

Tras la muerte de Lino Oviedo en un accidente aéreo, el partido Unace quedó sin candidato presidencial a las elecciones de 2013. Paralelamente, el PLRA buscaba aglutinar a más sectores políticos para hacerle frente al Partido Colorado.

Fue así que en marzo se cerró una alianza entre ambos partidos. En la misma semana, el gobierno de Federico Franco (PLRA) hizo un pago de 46.000 millones de guaraníes por la compra de un inmueble de la empresa San Agustín. Uno de los accionistas de esta firma era en ese momento Lidio Oviedo, padre del entonces senador del Unace Jorge Oviedo Matto.Posteriormente, la Contraloría y la Fiscalía constataron que la compra por parte del Indert de este inmueble de 5.723 hectáreas, ubicado en Cordillera, estuvo envuelta en varias irregularidades.

Estancia La Fiscalía constató que en el predio hay estancias y casas veraniegas

Por ejemplo, la mayor parte de las tierras no son aptas para la agricultura; por lo tanto, la adquisición no tenía sentido, ya que su destino era la reforma agraria. Asimismo, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción determinó que el Indert pagó 33 veces más del precio real por el inmueble.

Por el caso están procesados el ex titular del Indert, Luis Ortigoza; los peritos tasadores del MOPC Víctor Luis Blanco y Mario Echeverría; el ex diputado y actual parlamentario del Mercosur, Milciades Duré; y el ex consejero del Indert, Justo Gamarra.

La causa judicial empezó en 2013 y hasta ahora no se pudo realizar el juicio oral y público.olerías. Según comentaron desde el Indert, en la propiedad actualmente funcionan olerías y también se erigieron estancias y casas veraniegas. Actualmente el Indert no cuenta con ningún plan sobre este inmueble, ya que aguarda la conclusión del proceso penal en curso.

Metrobús se llevó millones de dólares y cientos de empleos y negocios perdidos

El proyecto se presentó como una solución al problema del transporte público en el área metropolitana. El Metrobús generó mucha expectativa en la ciudadanía, pero el resultado final distó mucho del proyecto; más de 23 millones de dólares gastados, una obra inconclusa y un perjuicio económico aún no cuantificado para el Estado y para personas afectadas.

Este mes se cumplen 11 meses de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dispuso la intervención del proyecto del Metrobús y de que el ministro Arnaldo Wiens ordenó una auditoría de lo realizado por la empresa constructora Mota Engil. Hasta ahora se desconocen las conclusiones de dicha auditoría.

En febrero de 2016 Mota-Engil fue adjudicada con la obra correspondiente al corredor de Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala por G. 300.417 millones y luego a través de una adenda el costo trepó a G. 403.900 millones. La constructora, de origen portuguesa, ya percibió 23 millones de dólares, de los cuales 18 millones de dólares fueron pagados por la certificación de obras y el resto fue abonado como anticipo y podría ser recuperado por el Estado.

Metrobus El proyecto del Metrobús sobre la ruta 2.

No obstante, la firma pretende percibir como costos adicionales otros 18 millones de dólares, por los problemas que generaron los atrasos en la liberación de la franja. En total, la empresa dice haber terminado 3,8 kilómetros del corredor. La empresa afirmó que no podía continuar los trabajos por retrasos en la liberación de la franja de dominio de las obras. Por otro lado, la firma DC Ingeniería, adjudicada para el tramo del microcentro asunceno, cobró USD 3 millones y nunca inició los trabajos debido a conflictos con la Municipalidad.

PERJUICIO. El frentista Nelson Escobar explicó que el perjuicio ocasionado por las obras aún es insospechado. “Nosotros (los frentistas) tenemos un estimativo. Casi 200 negocios cerrados, ese un relevamiento nuestro. Eso representa a unas 1.900 personas que se quedaron sin trabajo en la zona. Eso es en el trayecto de San Lorenzo hasta Calle Última, que son casi 4 kilómetros”, explicó el comerciante.Tanto el senador Enrique Salyn Buzarquis como el ingeniero Hermann Pankow presentaron denuncias penales por este caso contra el ex ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona. Hasta ahora, se desconocen las acciones tomadas por el Ministerio Público.