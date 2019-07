El vóley de playa cumplió

Paraguay tuvo su primera experiencia en el vóley de playa. El equipo nacional alcanzó los cuartos de final donde cayó ante EEUU 2-0 en cuartos de final. En diálogo con ÚH, Patricia Caballero refirió: “Hace mucho veíamos los Panamericanos a la distancia y nos decíamos cómo no vamos a estar, y este año se dio, cumplimos con el objetivo de dejar todo en la cancha”.

Caballero apuntó que este es el camino a seguir: “Hay que trabajar más, esto suma para tener más roce internacional, estamos conformes por lo realizado, tuvimos juegos de alto nivel”, agregando que, “estamos levantando el nivel, Paraguay puede más”.

A su vez, Michelle Valiente apuntó: “Contentas por todo lo que dimos, aunque EEUU fue un equipo muy duro, me parece que no tuvimos un buen día y no pudimos jugar en nuestro mejor nivel”. Valiente se sintió cómoda por el respaldo local: “Nos sentimos como en casa, desde el día 1 todos se portaron muy bien con nosotras”.

“Tenemos que estar felices por la participación, la clasificación fue dura durante tres años y tenemos mucho aún por dar”, expuso el brasileño Francismar Garrido, entrenador del equipo paraguayo.