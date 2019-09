El viejo clásico comenzó a jugarse

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, salió al paso de las versiones y dichos de Pedro Ballota, pero en la mayoría del tiempo intentó poner paños fríos, aunque dejó varias frases picantes.

“Somos de la tribu, pero somos un poco más vivos, ya no nos comemos la historia del espejito. Tratar de crear un ambiente que no tiene que ser. Nosotros debemos crear un ambiente para que todo esto sea una fiesta”, comentó en tono burlón el presidente aurinegro.

Luego habló sobre lo que fue la experiencia de los hinchas de Guaraní cuando visitaron Para Uno. “En su cancha, cuando decían que nos darían 600 entradas, cuando en realidad debieron darnos toda gradería sur, nos dieron 300 (entradas) con un baño portátil. Pero no por eso deberé comportarme de la misma manera. Daré según la capacidad de mi estadio, les daré 500 entradas, con eso estoy demostrando que no me estoy comportando como ellos”.

En toda la charla que sostuvo con Fútbol a lo Grande, El Fenómeno de la Siesta, Acosta sostuvo que estas declaraciones son para armar barullo por parte de Olimpia. “Se entiende el marketing que se tiene que armar a Olimpia, pero nosotros no nos vamos a prestar a ese juego”, aseveró. Además de dar a entender que Olimpia parecería “tener miedo”, de jugar ante Guaraní.

En contacto con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080 AM, el vicepresidente de Olimpia, Pedro Ballota, manifestó su desacuerdo con la directiva de Guaraní, que decidió dar solo 500 entradas a los hinchas del Franjeado para el duelo del sábado entre ambos equipos en el Rogelio Silvino Livieres (19.00).

“A nosotros nos parece un despropósito. Si la idea es ir matando el fútbol, adelante. Yo creo que lo ideal hubiese sido que todos podamos asistir a un partido tan importante”, expresó.

A renglón seguido, el directivo franjeado explicó: “Nosotros tenemos un promedio de 5.000 personas en los partidos de Olimpia y pretendíamos por lo menos acercarnos a lo que sería el 50% de nuestro público. Lo ideal sería eso y jugar en un estadio con mejores condiciones e infraestructuras, especialmente para el público”.

CATEGÓRICO. Para Ballota, la medida que quieren adoptar los clubes, de que todos jueguen en sus respectivos estadios, es volver para atrás, volver al pasado. “Esto es para bajarle al Olimpia, porque es volver a los potreros. Mucho se habló y discutió que las canchas se deben mejorar y esta es la respuesta, que es hacer al fútbol poco competitivo. Esto es un retroceso para el fútbol y para el público”.

Camacho pide disculpas a hinchas por el gesto

“Gracias a Dios en ese último minuto pude encontrar esa pelota y ese espacio para marcar el gol. El fútbol es momento y confianza. Dos partidos seguidos llegar al gol es muy importante”, manifestó Néstor Camacho sobre su tanto en la victoria 4-1 sobre San Lorenzo.

Tras marcar el cuarto gol del Franjeado, el delantero celebró poniéndose un dedo en el oído, a lo que explicó: “Minutos antes de entrar, una persona me estuvo gritando de todo. Cuando marqué el gol tuve ese gesto, fue una reacción que me salió y me sorprendió hasta a mí porque yo no soy así, ni como jugador ni como persona”.

Seguido, Camacho acotó: “Pido disculpas a toda la hinchada, porque viendo después las imágenes, fue algo fuera de lugar”.

14 goles marcó Olimpia en las tres últimas fechas y recibió 1, mientras que Guaraní anotó 9 y recibió un gol.

24 apariciones tiene Alejandro Silva en lo que va del 2019 en torneos locales. Solo en 2 ocasiones fue suplente.

27 partidos acumula el uruguayo Rodrigo Fernández con Guaraní en el 2019. En 26 arrancó como titular.

Empezó venta de tiques para el polémico choque

El club Guaraní inició ayer la venta de entradas para el juego ante Olimpia del sábado, en Dos Bocas.

Los tiques se venden en la secretaría del club Guaraní hasta el viernes (de 9.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.30) y el sábado (de 9.00 a 12.00) y por la Red UTS; con la aclaración de que los sectores preferencia y platea se venden en el club y las graderías, tanto local como visitante se venden en la RED UTS.

Se dividirán en dos precios (preventa y precio total); la preventa será hasta mañana y se podrán comprar hasta dos entradas por persona, que serán nominales con el número de cédula del comprador. Los precios: graderías local G. 20.000, graderías visitante G. 30.000, plateas G. 40.000 (preventa) y G. 50.000 (precio total); preferencias G. 55.000 (preventa) y G. 70.000 (precio total).