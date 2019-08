El vicepresidente les tira el fardo a Ferreira y al ex embajador Saguier

El segundo del Ejecutivo estuvo en el programa televisivo Pulso Urbano, donde sostuvo que no formaba parte de la negociación entre la ANDE y la Eletrobas, que finalmente culminó en un acuerdo perjudicial para el Paraguay y que en todo caso se le debía consultar al ex embajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier Caballero, por qué se excluyó el punto 6 del acta.

“Yo no estaba en la negociación y no se quién pidió que no se incorpore. Hugo Saguier puede saber quién ordenó que no se incorpore”, aseveró.

Sostuvo que sus gestiones estaban a tono con las de Pedro Ferreira para vender la energía a empresas brasileñas y en incluir el punto 6.

De acuerdo con Velázquez, se genera una confusión en la ciudadanía, al mezclar el acta bilateral con la venta de energía de la ANDE a empresas brasileñas.

“El 80% del problema del acta ya lo explicamos, es totalmente distinto a la compra de energía de la ANDE. Es por cuerda separada la venta de energía al sector privado brasileño y no tiene nada que ver con el acta”, remarcó.

En otro momento, desmintió que exista una crispación en su relación con el presidente y que son simples rumores que el primer mandatario haya pedido que renuncie.

Consultado sobre qué hará en el caso de que Mario Abdo le pida que renuncie, dijo que “si el presidente considera eso, voy a analizarlo con mi familia, mis amigos y mi equipo político”, expresó, cuando anteriormente descartaba dicha posibilidad.

El vicepresidente sigue defendiendo al abogado José Rodríguez, quien se hizo pasar como su asesor para intermediar entre unos empresarios brasileños y la ANDE.

Descartó toda posibilidad de demandar al joven y sostuvo que Rodríguez ya contó la verdad y pidió disculpas. “Me llamó y me dijo ‘me equivoqué, tío’”, acotó.

