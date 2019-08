El vicepresidente Hugo Velázquez declarará este lunes

Los agentes se constituirán en la sede de la Vicepresidencia de la República, a las 08.00 de este lunes, con el fin de continuar con las investigaciones por el acta bilateral.

Velázquez fue denunciado ante el Ministerio Público por una supuesta injerencia en el acuerdo bilateral para favorecer a una empresa brasileña, de nombre Leros, con la compra de energía paraguaya, con el fin de comercializarla en el vecino país.

Este hecho se dio a conocer con la filtración de unos mensajes entre el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, y José Rodríguez, hijo de la ex ministra de Seprelad, Epifanía González, quien supuestamente presionó en conjunto con el vicepresidente para beneficiar a la empresa Leros.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, prestó declaración este domingo ante los representantes del Ministerio Público, quienes reconocieron que hasta el momento no pueden determinar cuáles son los hechos punibles cometidos por las autoridades denunciadas.

Abdo Benítez entregó copias de los mensajes intercambiados con Pedro Ferreira, a quien habría presionado para la firma del acuerdo con el Brasil, pese a sus advertencias de que el documento era desventajoso para la ANDE, ya que suponía un sobrecosto de USD 250 millones hasta el año 2022.

Al igual que Velázquez, fueron denunciados el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex director de Itaipú, José Alberto Alderete, el ex embajador paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero y el ex presidente de la ANDE, Alcides Jiménez, todas ellos renunciaron.

Así también, fue denunciado el actual ministro de Hacienda, Benigno López, quien es hermano del primer mandatario.

El acta bilateral había sido firmada ya en el mes de mayo, pero se dio a conocer recién en los últimos días del mes de julio, tras la renuncia de Ferreira, lo que desencadenó en una serie de movilizaciones y hasta en dos pedidos de juicio político para el Ejecutivo.

El acuerdo finalmente fue cancelado por el Brasil, a pedido de Paraguay, tras la grave crisis política que se desató.