“El vacío fue contra Erico y porque no es relevante el acto”

La senadora electa del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla expresó que no podía compartir escenario con el imputado diputado. También que varios senadores electos desgastarán aún más el próximo Congreso, refiriéndose a los sospechados de delitos. “Obvio que yo no iba a compartir escenario con este señor (Galeano)”, señaló Amarilla.

Además recordó que tampoco había ido para la proclamación de diputados en 2018.

“Esto es una especie de colación, de entrega de diplomas que no tiene valor. Me da vergüenza la Cámara de Diputados que va bajando de calidad. Hay narcotraficantes, abusadores y eso me da vergüenza realmente”, confesó.

Además consideró que tenía un arduo trabajo en la Cámara de Diputados y creyó más provechoso dedicarse a su tarea parlamentaria actual que ir a dicho acto.

“Eso (el acto) no es importante, yo estoy trabajando en la Cámara. Recibimos a la gente de la AFD por un préstamo de 30 millones (proyecto) para el sector productivo. Tiene sanción ficta el 13 de junio”, manifestó.

También el senador electo Rafael Filizzola consideró innecesaria su presencia en el acto de proclamación y añadió que el evento en sí no tiene ningún alcance constitucional.

“Es un gasto innecesario para el Estado. Además, el acto de proclamación que acostumbra realizar el TSJE no tiene relevancia constitucional alguna”, señaló.

Tampoco asistieron la senadora electa Esperanza Martínez, quien se encontraba de viaje en misión parlamentaria. Igualmente, Eduardo Nakayama viajó a EEUU. Dijo que previamente avisó al TSJE que se ausentaría.



Me da vergüenza cómo va bajando de calidad. Hay narcotraficantes, abusadores y eso me da vergüenza realmente.

Celeste Amarilla,

diputada del PLRA.



El acto de proclamación que acostumbra realizar el TSJE no tiene ninguna relevancia constitucional.

Rafael Filizzola,

senador electo.