El United abrió con victoria

Los Diablos Rojos fueron los que pagaron 59 millones de euros por el volante brasileño Fred, proveniente del Shakhtar Donetsk de Turquía, quien jugó hasta los 76 minutos.

Uno de los traspasos más caros en el mercado de pases, que lo acaparó el portero español Kepa, fichado por el Chelsea en 80 millones de euros, el más caro de la historia.

De igual manera, Fred no fue tan preponderante, pero se empieza a adaptar al planteamiento de Mourinho en el United. Los goles para los Red Devils fueron obra del campeón del mundo, Paul Pogba de penal a los 3’, y Luke Shaw a los 83 minutos. Descontó para el Leicester, Jaime Vardy a los 92’. La fecha sigue hoy con seis juegos, destacan Newcastle vs. Tottenham (7.30) y Huddersfield vs. Chelsea (10.00).