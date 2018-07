El TSJE ratifica a los proclamados y Ovelar anuncia sesión extra

Antes del inicio de la sesión ordinaria, Ovelar aseguró que ya tienen los mecanismos legales para que el ex presidente pueda asumir su banca.

Sin embargo, la oposición insiste en que el ex mandatario no puede jurar como senador activo porque el artículo 189 de la Constitución establece que todos los ex presidentes deben ser senadores vitalicios.

Al término de la sesión de ayer, Ovelar anunció que está esperando el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para tratar la resolución del ex titular del Congreso Fernando Lugo. Refirió que la otra semana se podría convocar.

Lugo había emitido dos resoluciones por las cuales el pasado sábado 30 juraron Rodolfo Friedmann, en lugar de Horacio Cartes, y Mirta Gusinky, en vez de Nicanor.

“Todos conocemos que hubo un abuso en el ejercicio del cargo de presidente del Congreso por parte de Lugo”, acusó el senador de Añetete.

“Existen mecanismos para enmendar ese tipo de errores”, remarcó, y recomendó a los periodistas como tarea que lean los artículos 7 y 8 del reglamento interno.

La normativa que data de la Constitución de 1967, en su artículo 7, refiere que el senador que no se haya incorporado el 30 de junio lo hará dentro de los 15 días siguientes. “Si por causa injustificada no lo hiciere, el presidente del Senado le notificará por escrito que le acuerda un nuevo plazo de treinta días para hacerlo, con la advertencia de que en su defecto quedará excluido de la Cámara”, se indica.

“Las causas alegadas del incumplimiento de dicha obligación serán consideradas por el Senado, que resolverá el caso por simple mayoría”, señala el articulado.

En el 8 del reglamento interno se alega que los senadores electos y proclamados que no se hubieran incorporado por causa justificada podrán hacerlo posteriormente.

Ovelar indicó que la intención es poner a consideración del pleno la resolución de Lugo. “He dicho que en todos los casos no iba a recurrir a una decisión administrativa personal, sino que voy a poner a consideración del pleno”, se escudó.

Admitió que Gusinky y Friedmann son senadores en este momento.