El Tribunal intima a la Fiscalía en el caso de OGD

Esto, al resolver la apelación de la defensa del ex senador colorado en la causa que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública en contra de la resolución del 30 de enero pasado del juez Humberto René Otazú.

La defensa cuestionó que el juez volvió a embargar y a decretar la inhibición, sin tener un monto determinado, por lo que no cumplió con lo resuelto por el Tribunal de Apelación en el caso.

Sin embargo, dicen los camaristas Gustavo Santander, Pedro Mayor y Bibiana Benítez que no hay agravio, ya que al no individualizarse los bienes, aún no se cumplió la resolución del juez.