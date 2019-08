El Tribunal de Apelación en lo Penal ratifica imputación al ex ministro Bajac

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, ratificó la validez de la imputación en contra del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini.

Esto, al confirmar la resolución del juez Miguel Tadeo Fernández, del 9 de enero pasado, que rechazó el pedido de nulidad de la imputación, presentada por la defensa del ex miembro del máximo tribunal.

El fallo fue dictado en forma unánime por los camaristas Delio Vera, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, que ratificaron lo determinado por Tadeo Fernández.

La defensa de Bajac, a cargo de las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, planteó la nulidad de la imputación contra el ex ministro.

La solicitud fue rechazada por el juez Fernández, lo que fue apelado por la defensa. Esta sostiene que para que exista la imputación deben existir elementos suficientes de sospecha de la existencia del hecho y de la participación de Bajac, en el caso investigado.

Indica que en todo el proceso, no existe ningún elemento cierto que prueba su participación en el caso.

Afirma que al no cumplir las formas procesales, la imputación es nula. “Reclamamos simplemente la descripción de la conducta”, que llevará a adecuarla al hecho punible.

Por su parte, el fiscal Rodrigo Estigarribia pidió rechazar el pedido, porque no se señalan los supuestos vicios del fallo del juez.

Los camaristas, en su análisis, apuntan que la imputación tiene identificación del procesado, la descripción sucinta de los hechos y la indicación del tiempo estimado para la acusación.

Con ello, remarcan que la imputación se sustenta en testimonios, informes, documentos, actas de constitución fiscal, audios y filmaciones con autorización judicial, con la concreta descripción de la conducta atribuida a Bajac.

Con ello, rechazan la apelación planteada por la defensa y confirman la resolución del juez Miguel Tadeo Fernández.

Ahora, el juez deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar para el ex ministro de la Corte, que no podía señalarse porque la apelación no era resuelta.

Varios procesados en la causa. En el caso, además, están procesados Rafael Luis María Ramírez, Carlos Miguel Lesme y el abogado Juan Carlos Ávila. Con respecto al ex ministro, no se podía iniciar el proceso, porque el mismo tenía inmunidad como ministro de la Corte, por lo que ello se dio, tras su jubilación.