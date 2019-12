El tenor Héctor Candia cierra el ciclo musical de Live Aloft

A lo largo del año, este espacio artístico y gastronómico fue realizando distintos tipos de conciertos, tanto para los huéspedes del hotel como el público en general. Es así que se presentaron ciclos musicales íntimos y de fusión.

“Tengo la satisfacción de venir trabajando con ellos (Aloft) desde el año pasado. En los shows presento mis facetas de cantante lírico y también popular. Es un placer cerrar el año con el ciclo Live@Aloft. Será una noche fabulosa, rescatando lo mejor de la música, como es característica del Aloft”, comenta el tenor, Candia.

Para esta oportunidad el artista prepara en su repertorio temas variados, como Perfect y Shape of you (Ed Sheeran), Locked out of heaven, Treasure y That’s shat I like (Bruno Mars); Im not the only one y Stay with me (Sam Smith).

Además se escucharán Can’t stop the feeling (Justin Timbelake), Radio Gaga, I want yo break free y Bohemia Rapsody (Queen); She will be loved y Sugar (Maroon 5), entre otros temas.

Héctor Candia, ganador del Concurso televisivo Camino al éxito (2015), cursó estudios en Conservatorio Nacional de Música y realizó conciertos en Argentina, Brasil, Bolivia y Estados Unidos.

Actualmente lleva adelante su carrera como solista ofreciendo distintos formatos y shows.

Gastronomía. El hotel ofrece un servicio gastronómico variado. Es un establecimiento de 12 pisos con la arquitectura sofisticada y muebles modernos, además de una vista espectacular a la ciudad, que invita a los huéspedes a disfrutar de un gran paisaje. El bar del hotel dispone de billar y una terraza.