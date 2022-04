El temor a cierre reduce el flujo de pasajeros en la Terminal de CDE

El movimiento de pasajeros, tanto para corta, media y larga distancia, ayer Martes Santos fue relativamente bajo en la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este. Los rumores de movilizaciones de parte de camioneros y el temor a cierres de ruta están afectando el flujo normal de pasajeros para esta época, pero se espera que vaya en aumento en las próximas horas.

Carlos Portillo, jefe de operaciones de la estación, explicó que van a estar trabajando hasta el jueves al mediodía, normalizando el viernes. Hasta el momento no hay liberación de horarios debido a que no hay una disposición al respecto por parte de la Dinatrán (Dirección Nacional de Tránsito). Portillo dijo que la manifestación de los camioneros y los constantes cierres de rutas afectaron considerablemente el movimiento de pasajeros en marzo pasado. “Ese es el inconveniente que estamos teniendo hace tiempo en la terminal, durante el mes de marzo ya entrando abril tuvimos una importante reducción en el flujo, tanto de entrada como de salida de buses, y ahora hay rumor que está corriendo de que se va a cerrar la ruta y a lo mejor por eso la gente no está viniendo”.