El Tata Martino le dio la bendición a Sava

Pero el rumor surgió de que el mismo Gerardo Martino, ex entrenador azulgrana y seleccionador nacional, lo había recomendado. Algo que el mismo Tata lo confirmó en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

“Me preguntaron y recomendé, siempre me gustó Sava. Me gustaron sus equipos, hizo muy buen trabajo en donde estuvo. Hablé con Pettengill y el presidente mismo y les di mi opinión”, dijo el Tata confirmando todas las versiones sobre el arribo del Colorado.

“Sava me agradeció, pero yo no sugerí por ser amigos, porque casi no hablamos, lo hice porque me gustó cómo trabajó en sus equipos", subrayó.

En otro momento, se refirió a los trascendidos que lo ubicaban en el banco franjeado tras la salida de Julio César Cáceres y afirmó que no existe ningún contacto. “De Olimpia no hubo nada. No estuve ni al tanto de algún trascendido”, dijo.

Selección. Tras su salida de la selección de México, el Tata está disfrutando de su tiempo alejado de la canchas.

Comentó que viene de vez en cuando a Paraguay a reunirse con sus amigos y pasa más tiempo en su Rosario natal. Donde además invitó a Elvio Paolorosso, su preparador físico de años que quedó sin trabajo tras la salida del Olimpia.

Sobre la actualidad de la Albirroja, remarcó el gusto que tiene por el juego de Miguel Almirón.

“Es un gran pibe y un gran jugador, está en la mejor liga del mundo. Me da gusto verlo jugar y en su equipo”, expresó Martino.

Además, le dio bastante apoyo a los mellizos Barros Schelotto como adiestradores de la Albirroja.

“Dirigir Boca es casi como dirigir un país y ellos lo hicieron muy bien, espero que les vaya bien”, expresó.

De volver a dirigir en Paraguay, el DT no lo descartó, pero le gustaría armar un equipo.