“El sueño de papá es que juegue en Cerro”

“El 3 de enero me presento en Santos. Nadie me dijo nada de Cerro si hay algo concreto seguro me dirá mi empresario”, agregó.

SUEÑO DEL PADRE. Derlis González, cuando explotó futbolísticamente en Rubio Ñu, estuvo cerca de fichar por Cerro, pero finalmente jugó por Olimpia. Eso generó la reacción de los aficionados azulgranas que le increpaban en los partidos y a través de las redes sociales. El jugador también respondía y se generó una cierta rivalidad con los azulgranas. Ahora sorprendió el cambio de discurso que tuvo en contacto con la 1080 AM.

“Ahora no sé, pero algún día me gustaría volver (al fútbol paraguayo). En su momento había dicho algunas cosas (contra Cerro Porteño), pero en el fútbol nunca se sabe. El sueño de mi padre es que algún día juegue en Cerro Porteño”, reveló el futbolista, que se encuentra de vacaciones con su familia en nuestro país.

González, de 24 años de edad, inició su carrera deportiva en Rubio Ñu (2009). Después jugó en Guaraní, Olimpia, Basilea (Suiza), Dinamo Kiev (Ucrania) y actualmente defiende al Peixe de Brasil.