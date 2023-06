“El sistema corrupto saca al que quiere ser independiente”

El ex agente del Ministerio Público señala que una vez más, ante abusos de poder en el ejercicio de sus funciones de funcionarios, de salir la sentencia contra el Paraguay, le constarán al país millones de los ciudadanos para enmendar el uso privado, al servicio de los intereses políticos de las instituciones públicas.

Sobre su caso, Silva relata que la denuncia que promovió su destitución estuvo llena de incongruencias. El ex fiscal dijo que presentó todas las pruebas sobre su accionar en el caso contra Raúl Menocchio y su carpeta pasó las revisiones del Ministerio Público y auditorías en tanto que el JEM no realizó la revisión de su caso. Incluso un intento de reintegro con siete firmas a favor fue revertido.

”Es una incongruencia, dicen que yo violé el derecho de Raúl Menocchio por decretar la detención de su abogado. ¿Qué abogado puede haber si no hay una defensa material?, entonces, no hay defensa técnica. Un prófugo no puede ejercer su derecho a la defensa desde la clandestinidad. Esa es la incongruencia. Son incongruentes y quien me denuncia a mí Óscar Pacciello (actual miembro del JEM), y quién me tenía que denunciar a mí si yo violé el derecho a la defensa era Menocchio”, recalca Silva.

Sobre el caso, José Luis Silva se desempeñaba como fiscal de la causa de desaparición de personas que terminó en el caso de doble homicidio con el principal acusado Menocchio, empresario con causas de estafa y otras, sonado por grandes nexos en la política y las instituciones del país.

En ese marco, Silva ordenó la detención de Óscar Pacciello por obstrucción a la justicia, quien lo acusó ante el JEM.

Al respecto, Silva defiende que ante él Pacciello no había participado como defensor de Menocchio, pero brindó información que pudo ayudar a la obstrucción a la justicia como la declaración pública de que la víctima de homicidio había llamado a Menocchio a solicitar una gran suma de dinero para presentarse, declaración que se dio un día antes de que fueran encontrados los cuerpos con un avanzado estado de descomposición, según recuerda Silva, a la luz de recortes de periódicos y grabaciones que guarda archivadas celosamente en su despacho.

Mientras, reflexiona sobre el actual sistema, que lejos de pulirse, creció dentro de la inmoralidad, recalca. “Nuestro sistema de justicia es corrupto y el que quiere ser independiente y no complaciente con el sistema se lo saca al margen”, sentencia.

Silva sostiene que se mantuvo firme y lejos de decaer al ser apartado de la fiscalía y se fortaleció con sus principios.