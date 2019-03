El Señor no se cansa jamás de tener misericordia de nosotros y nos ofrece su perdón

“¿Cómo acoger esta invitación? Nos lo sugiere San Pablo en su Carta a los Corintios: ‘Les suplicamos en nombre de Cristo: déjense reconciliar con Dios’ (2 Cor. 5, 20). Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana. La reconciliación entre nosotros y Dios es posible gracias a la misericordia del Padre que, por amor a nosotros, no dudó en sacrificar a su hijo unigénito. De hecho, el Cristo, que era justo y sin pecado, fue hecho pecado por nosotros cuando sobre la cruz cargó con nuestros pecados, y así nos rescató y redimió ante Dios. En él, nosotros podemos volvernos justos, en él podemos cambiar, si acogemos la gracia de Dios.

Que María Inmaculada sostenga nuestra lucha espiritual, nos acompañe en este momento favorable, para que podamos llegar a cantar juntos la alegría de la victoria en la Pascua de Resurrección”.

Asimismo, el Sumo Pontífice, en otra reflexión manifestó: “La fe auténtica, abierta a los otros y al perdón, obra milagros. Dios nos ayuda a no caer en una religiosidad egoísta y empresaria. La higuera representa la esterilidad, una vida estéril, incapaz de dar nada. Una vida que no da fruto, incapaz de hacer el bien. Vive para sí, tranquilo, egoísta, no quiere problemas. Y Jesús maldice el árbol de la higuera, porque es estéril, no ha hecho lo suyo para dar fruto. Representa a la persona que no hace nada para ayudar... Al final, estos se convierten en neuróticos. Y Jesús condena la esterilidad. Les invito a pedir al Señor que nos enseñe este estilo de vida de fe y que nos ayude a no caer nunca...”.

En otra homilía en la casa de Santa Marta, el Papa manifestó: “... El Pontífice, refiriéndose al Evangelio del día en que se muestra a la higuera que no da frutos, señaló: ‘Tres modos de vivir’ La higuera representa la esterilidad, es decir, una vida incapaz de dar cualquier cosa, incapaz de hacer el bien’”.

Indicó que así actúa la persona que “vive para sí mismo; tranquila, egoísta, no quiere problemas”. Pero “Jesús maldice la higuera, porque es estéril, porque no hacía lo que debía para dar fruto. Esta figura representa a la persona que no hace nada para ayudar, que vive siempre para sí misma, a fin de que no le falte nada”.

El otro modo de vivir “es el de los explotadores, el de los especuladores del templo. La tercera manera de vivir es “la vida de fe”. El mismo Jesús habló de ella: “Tengan fe en Dios. Si uno dijera a este monte ‘levántate y échate en el mar’, sin dudar en su corazón, pero creyendo que cuanto dice va a suceder, eso sucederá”.

“Es el estilo de vida de la fe”, aseguró Francisco. Pero “‘Padre, ¿qué debo hacer para esto?’. Pídele al Señor que te ayude a hacer cosas buenas, pero con fe. Solo hay una condición: ‘Cuando ustedes se pongan a rezar pidiendo esto, si tienen algo contra alguien, perdonen. Es la única condición, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus culpas’”. Por tanto, “este es el tercer estilo de vida. La fe, la fe para ayudar a los demás, para acercarse a Dios. Esta fe que hace milagros”.

