El Senado suspende a Paraguayo Cubas y a Enrique Riera por 60 días

Ambos finalmente fueron sancionados con 60 días de suspensión sin goce de sueldo. Es la segunda suspensión que recibe Cubas, quien se reintegró a la Cámara apenas poco más de un mes atrás, tras otra suspensión de 60 días.

Está previsto que el próximo jueves juren los suplentes Miguel Fulgencio Rodríguez, del Frente Guasu, y el colorado Ramón Retamozo, actual director de Puertos.

Riera ni siquiera apareció en la sesión extraordinaria realizada ayer, mientras que Cubas intentó en vano evitar su segunda suspensión, mostrando inclusive los videos en los que el cartista lo amenazaba, y el de la última sesión en la que le propinó varios golpes.

En principio hubo varias propuestas. Aparte de la suspensión por 60 días, el Frente Guasu planteó que se le suspenda solamente por 30 días, pero luego hubo un viraje del sector que terminó sumándose a la mayoría, ante el beneficio de contar con un senador más en el bloque, que es Fulgencio Rodríguez.

En medio de su defensa, Cubas siguió lanzando acusaciones contra Riera y también contra Fidel Zavala. Señaló a las familias de sus colegas de asesinas.

Zavala se mostró cansado de ser molestado por su colega y reveló que Cubas posee 9 funcionarios contratados a quienes se les paga G. 30 millones al mes y que utiliza los medios que provee el Congreso como camionetas y seguro médico. “Le quiero quitar la careta porque che kuerairo (estoy cansado)”, manifestó Zavala.

“Payo, desde el momento en que te sentás acá se pierde el tiempo. Tu gestión parlamentaria fue pobrísima. No asistís a las reuniones de comisiones. Hablás de abuso de los bienes del Estado, pero usás los mismos bienes que tanto criticás”, dijo Zavala y lo trató de bipolar.

Cubas respondió que posee seis funcionarios, quienes trabajan arduamente y que la camioneta la usa al servicio de la gente.

“No creo que deba ser suspendido, les pido que no me suspendan, pido también que no le sancionen a Riera”, dijo.

Al concretarse su sanción con 32 votos a favor, solicitó una reconsideración para ser sancionado sin goce de sueldo solo por 30 días, lo cual no prosperó. Al término de la sesión, dijo que de carambola está en el Senado, donde no se siente a gusto y que le gustaría dedicarse a cocinar hamburguesas gourmet, si es que logra colocar a un suplente de su mismo equipo en su banca.

Desirée Masi intentó defender a Cubas de la sanción, señalando que no se puede equiparar la violencia física ejercida por Riera con las acusaciones vertidas por Cubas. Rememoró que Riera reaccionó tres horas después de las acusaciones y que planificó su ataque. Dijo que Cubas es un senador brillante, pero que debe dejar de hacer alusiones personales lo cual hace perder seriedad a las denuncias que haga.

Tanto Masi como Tony Apuril y Enrique Buzarquis dieron su voto en contra de la sanción para Cubas.

Esperanza Martínez dijo que se debe garantizar el respeto y que el pleno no se termine convirtiendo en un campo de batalla que a veces impide tratar temas importantes. La posición de la bancada fue de sancionar a ambos senadores, primeramente por 30 días a Cubas y 60 días para Riera, pero al final decidieron igualar a 60 días la sanción, previo acuerdo con Blas Llano, para que ingrese Kencho Rodríguez, aumentando así por dos meses la bancada a 8 senadores.

RIERA. En el caso del colorado, él mismo no asistió a la sesión de ayer, pero solicitó ser sancionado y hubo 31 votos por su suspensión.

El único que votó por el rechazo a su sanción fue Apuril.

Zulma Gómez cuestionó duramente a Cubas. Dijo que la violencia verbal es más fuerte y más hiriente que la violencia física. “La violencia física empieza con la violencia verbal”, dijo Zulma, quien votó a favor de sancionar a Cubas y se abstuvo al votar en el caso de Riera.