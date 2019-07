El Semanario, el periódico vocero de los López, será digitalizado

La investigación denominada Rescate histórico: El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles 1853-1868 se inició en 2014, año en que se conmemoró el Sesquicentenario de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles era vocero del gobierno paraguayo, donde se daban no solo mensajes y noticias políticas, sino que fue la vía de comunicación de la política modernizadora que emprendió el gobierno de Carlos Antonio López.

Si bien ya existen colecciones parciales, el principal aporte del proyecto, además de una reflexión sobre dicho medio y su época, es la disponibilidad de la colección digital de forma más completa.

El historiador Herib Caballero, uno de los investigadores, dio detalles a través de un comunicado, sobre el trabajo de recopilación de las copias del periódico que se encuentran distribuidas en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.

El Semanario 1.jpg El propósito es divulgar la colección completa de El Semanario. Foto: Gentileza

Caballero adelantó que el documento permitirá recobrar una fuente más que relevante para comprender dos procesos históricos muy importantes para el Paraguay: la modernización de la República a mediados del siglo XIX y los cinco años de la Guerra de Triple Alianza (1864-1870).

“El proyecto se encuentra en su etapa final. En este momento ya estamos haciendo las copias de los 300 discos compactos, los libros ya están impresos y se estima que en el mes de setiembre de 2019 estará concluido con la distribución de las copias de la colección digital”, precisó.

La iniciativa fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante el programa Prociencia, a través del cual fueron adquiridos la máquina digitalizadora, los microfilms, entre otros recursos.

Para obtener dicha recopilación se recabaron copias de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, de la Biblioteca Nacional de Montevideo (mediante la copia que está en la biblioteca de la Academia Paraguaya de la Historia), del Museo Mitre de Buenos Aires y de la Biblioteca Nacional de Asunción.

No obstante, los investigadores lamentan que no están todos los números, pues los del último año en que circuló el periódico no se preservaron totalmente.