El sector privado afirma que no se puede bajar precio de combustibles

De esta manera, se diluye la posibilidad de que los combustibles puedan tener una baja a corto plazo, a partir de que tanto Petropar como los emblemas privados coinciden en que no están dadas las condiciones para el efecto.

El gerente de Copetrol, Jorge Cáceres, apuntó ayer que el miércoles pasado, el precio del gasoil terminado que compran ya superó al que se tuvo en el 2008, hecho que indica el momento de los precios y que tornan imposible pensar en una baja.

Explicó que la gente maneja y tiene como referencia normalmente el precio del barril del crudo, pero en realidad lo que se compra e importan son productos terminados. “El gasoil que se vende acá en Paraguay, incluso, es de mejor calidad que el de Argentina y Brasil porque tiene un contenido de azufre de hasta 50 partida por millón, mientras en los vecinos es hasta 500”, enfatizó.

Subrayó que es comprobable que con el precio internacional del momento que está por encima de los G. 9.650 en planta y al cual hay que sumarle el porcentaje de distribuidor y operadores, orilla los 11.000 guaraníes.

INCIDENCIA. Cáceres dijo que no es cierta la presunción que dice que con la eliminación de intermediarios Petropar va a comprar más barato y puede bajar sus precios. “Eso no es cierto, es mentira. Hay que sumar todos en la estructura de costos como premios, fletes, gastos de despacho, mezcla del biodiésel y gastos operativos. Con los precios internacionales de ahora no hay posibilidad mínima de bajar un guaraní”, sentenció. Dijo que esto se aplica tanto en el diésel como en las naftas porque tienen comportamientos diferentes.

Afirmó que no va a darse una baja y recordó que el propio gerente de Petropar, William Wilka, fue muy claro explicando con lo que incidirá esta ley. Entonces, “no hay que alentar falsas expectativas de que con esta ley van a bajar los precios”.