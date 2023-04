El “saca resultados” equipo de García

Sportivo Ameliano sumó otra victoria clave, esta vez ante General Caballero de Juan León Mallorquín, un rival directo por la permanencia. Hoy el equipo de Humberto García acumula siete partidos sin derrotas en el Apertura con 4 victorias y 3 empates.

“Son rachas importantes, nos estamos acostumbrando a ganar puntos, a sumar, esa racha estamos aprovechando. Para mi gusto no hacemos un fútbol lindo, no hacemos un fútbol vistoso, no tenemos mucho volumen de juego, pero lo que nos interesan son los resultados; con este fútbol directo nos están dando esos puntos para la permanencia. Siempre hay que intentar mejorar, y ganando se consiguen mejor las cosas”, analizó García, en contacto con FALG (1080 AM). Pero lo que más valora García son las victorias ante rivales directos.