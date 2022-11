El río Pilcomayo se está secando por falta de lluvias en su naciente

Desde abril aproximadamente el río Pilcomayo está experimentando un desfasaje en cuanto a acumulados de agua que surcan sus canales. Es que cada año hay menos lluvia que alimenta sus cauces y, consecuentemente, el río se está secando motivando la mortandad de peces. Los pobladores, en cambio, se manejan en algunos casos con pozos artesianos o pozos someros, siendo tarea de todos los días asegurar que los pequeños animales de granja o corral tengan agua.

Ante la situación presentada los ribereños comienzan a preocuparse porque aún no se avizora lluvia importante en la cuenca alta de Bolivia, que suele darse recién en los primeros meses del año próximo. Y más de alguno buscan culpables, no obstante, la culpa no tiene nadie, ni los gobiernos, es que simplemente no llueve y consecuentemente no hay agua y, como señalara un internauta, tampoco “es cuestión de obras, los canales están bien, el Pilcomayo se alimenta de las aguas de la lluvia, si no llueve, no hay río.