El riesgo de la burbuja colorada

El presidente Mario Abdo Benítez se vio obligado a justificar y defender en cuanto acto público el controversial pacto con Horacio Cartes. Dijo que hablará con todos “hasta que le sangre la garganta” y acotó que no cedió nada ante el ex presidente, tratando de desmentir que tal acuerdo profundizaba su imagen de debilidad. Aunque no quiera admitirlo, su flaqueza permitió el reposicionamiento y fortalecimiento de su ex adversario. “No cedemos nada (al cartismo); es necesario buscar la reconciliación; las divisiones en Paraguay lo único que generan es inestabilidad”, dijo buscando responsabilizar artificialmente a la oposición, cuando se sabe que el peor enemigo de un presidente colorado es otro líder opositor colorado.