El resurgir de un líder

Para Gustavo Raúl Gómez Portillo, 25 años, regresar del Milán a Palmeiras fue la mejor decisión de su carrera y no se cansa de repetirlo. Los números y los logros lo avalan. 14 partidos jugó por el Brasileirao, desde el 13 de agosto al 25 de noviembre. Además jugó 3 partidos por Copa Libertadores. En el Milán en 10 meses jugó 18 partidos (7 ingresando desde la banca) por la Serie A, 1 juego por Copa Italia y 1 partido por la UEFA Europa League. Con el Verdão ganó 1 título y marcó 3 goles (2 por el Brasileirao y 1 por Libertadores).

“En el fútbol europeo aprendí un montón, conocí a muchas personas exitosas en el fútbol y fue un aprendizaje muy bueno. Pero digo que he tomado la mejor decisión cuando opté por Palmeiras”, contó a ÚH.

“Tenía varias ofertas de clubes de la Serie A, también clubes españoles, pero Palmeiras siempre estuvo ahí, me dieron mucha confianza y hablando con algunos compañeros que jugaron en Palmeiras, Lucas Barrios fue uno de los que me dijo que era como estar en Europa y no me mintió. Palmeiras tiene nivel europeo, tiene una estructura similar o mejor que un club europeo, se asemeja al Milán. Se trabaja tranquilo, no te falta nada y hoy día eso tiene mucha influencia para que el jugador rinda alto”, agregó.

PRIVILEGIADO. “Siento que soy un privilegiado del fútbol. Siempre le doy gracias a Dios por lo bendecido que soy y gracias a lo que estoy cosechando también alcanza a mi familia y están felices conmigo”, apuntó Gómez.

“Eso lo hablamos con los compañeros de Palmeiras (Miguel Borja y Alejandro Guerra), existen futbolistas que tienen 10 años jugando en Primera y no han logrado un título y nosotros lo hicimos con Palmeiras y en mi caso antes ya con Libertad, Lanús y Milán (Supercopa)”, puntualizó.

“Ser campeón es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Se trabaja a veces todo un año para lograrlo y cuando lo haces, sentís que sos exitoso”, aseveró.

SABOR ESPECIAL. “Este título lo disfruté más, por diferentes motivos. Quizás porque la gente de Brasil lo vive de una manera diferente y además tuve más tiempo para festejar, porque antes cuando me consagraba tenía otros compromisos inmediatos y no podía alargar las celebraciones”, comentó.

“Ganar el Brasileirão es muy difícil, me advirtieron mis compañeros cuando llegué a Palmeiras, porque son muchos clubes participantes, se viaja mucho, los partidos fuera de casa te hacen sentir realmente visitante y además se sobreponen los torneos, paralelamente teníamos Copa Brasil y la Libertadores”, contó.

“En Brasil se juega más vertical, es ataque por ataque”, remarcó el defensor.