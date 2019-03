El Reino Unido pide una prórroga para el brexit

Los mandatarios europeos deberán discutir sobre la petición de la primera ministra británica, Theresa May, cursada en una carta enviada ayer, de una prórroga hasta el 30 de junio de la fecha de salida, prevista el 29 de marzo. May se vio obligada a solicitar un aplazamiento después de que el Parlamento británico rechazara por segunda vez la semana pasada el acuerdo de divorcio cerrado con Bruselas y rechazara un día después el escenario de un brexit sin acuerdo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condicionó el visto bueno de la Unión Europea (UE) a una prórroga corta de la fecha del brexit a una aprobación por el Parlamento británico del acuerdo de divorcio.

“Una prórroga corta es posible, pero estará condicionada al voto positivo de la Cámara de los Comunes al acuerdo de divorcio”, aseguró Tusk,.

Tusk, que coordina el trabajo de los mandatarios europeos, precisó, no obstante, que la cuestión de la duración de esa prórroga sigue abierta, ya que la fecha del 30 de junio crea una serie de preguntas de carácter jurídico y político.

La Comisión Europea alertó ayer de los graves riesgos jurídicos y políticos de un aplazamiento hasta esa fecha y consideró que una prórroga corta debería terminar el 23 de mayo, al inicio de las elecciones europeas en el bloque.

Si los mandatarios europeos apoyan la propuesta del presidente del Consejo Europeo y la Cámara de los Comunes aprueba el acuerdo de divorcio, Tusk aseguró que la decisión de postergar el brexit se formalizaría por escrito.

“Si fuera necesario, no dudaré en invitar a los miembros del Consejo Europeo a Bruselas para una reunión la semana que viene”, agregó el ex primer ministro polaco, quien se mostró esperanzado. Para Tusk, aunque la esperanza de éxito final pueda parecer frágil, incluso ilusoria, y aunque la fatiga del brexit sea cada vez más visible y justificada, no podemos abandonar la búsqueda –hasta el último momento– de una solución positiva. AFP