El quiebre de Cerro con la APF está declarado

Evidentemente estos adversarios son de mayor jerarquía al protagonizado en Sudáfrica en la era Osorio. Berizzo hará su estreno con la base de los que venían jugando y eso está bien, de tal manera a no cortar el proyecto ya iniciado que tiene a Justo Villar como un permanente consultor, por eso la pregunta del ex arquero internacional a Roque Santa Cruz si revertiría su postura para volver a vestir la albirroja; eso quedó en veremos y, al decir del propio Harrison, presidente de la APF, es un anhelo contar con el celebrado delantero.Habría que ver cómo se resuelve el caso Robert Rojas, puesto que River envió a la APF un certificado médico solicitando su desconvocatoria del plantel nacional, entiéndase que la institución argentina lo quiere tener a mano siguiendo su evolución. Hoy Rojas es titular.De los nuevos del plano local fueron elegidos el arquero Espínola (extraña que no lo convoquen a Alfredo Aguilar, hoy el mejor arquero del fútbol paraguayo), Iván Piris, que retorna, al igual que Rodrigo Rojas y Diego Valdez, de San Lorenzo.En cuanto al llamado de los jugadores de Cerro Juan Escobar y Santiago Arzamendia, generó una inmediata reacción de la dirigencia azulgrana, la cual considera un tremendo perjuicio el no poder contar con tan importantes jugadores en las fechas siguientes, no habiendo igualdad con relación a otros equipos. Ariel Martínez, de la directiva cerrista, habló de “convocatoria quirúrgica” y con la intención de bajar a Cerro de sus posibilidades de pelear el título, a tal punto que Cerro Porteño no envió a sus delegados a la asamblea del viernes pasado en la APF, en total disconformidad con la administración actual de la matriz del fútbol paraguayo. Ya anteriormente y a través de una nota el club azulgrana manifestó su disgusto absoluto en el tema arbitral. El quiebre con la APF está declarado, esa es la posición actual del club más popular del país y que no encontró respuestas hasta ahora.Escalan en la Copa

Los tres equipos paraguayos apuntan a meterse en octavos de final de la Libertadores. Libertad y Cerro hicieron puntaje ideal en sus dos primeros partidos. El Albinegro, ahora dirigido por José Chamot, obtuvo una resonante victoria ante Gremio en Porto Alegre, manteniendo el rasgo de carácter y temperamento en el terreno, ya venía de golearle a Católica y no falló afuera.

En cuanto a Cerro, que sorprendió al Mineiro en Belo Horizonte llevándose los puntos, sin jugar bien hizo lo necesario para vencer al ordenado Zamora de Venezuela en la Olla. Le costó muchísimo el triunfo, pero en el recuento tiene un gran valor.Por su parte, Olimpia, que comenzó a medias en Mendoza con un sufrido empate, tampoco pudo de local frente a la U. de Concepción, pero sí se sintió favorecido por el empate entre Godoy Cruz y Cristal. Como clasifican dos por serie nadie tomó distancia, puesto que hubo un solo ganador en ocho partidos del grupo y fue el conjunto trasandino ante Cristal jugando del local. Está trabado el tema, pero creemos que el Franjeado, por plantel y por fútbol, logrará su objetivo, aunque tuvo un bajón copero y de eso es consciente su propia afición.

Nuevo formato

El consejo de la FIFA aprobó la disputa de un nuevo Mundial de Clubes a partir del 2021. El anuncio lo hizo el propio Infantino tras arduas negociaciones con los integrantes de la UEFA, representantes del fútbol europeo, quienes manifestaron su negativa al formato nuevo a través de una carta dirigida al propio presidente de la FIFA.

Se jugará con 24 equipos, ocho europeos, seis sudamericanos, tres de la Concacaf y misma cantidad de África y Asia. Oceanía tendrá un participante.Los representantes por parte de Conmebol, y esto a confirmar, serían los últimos cuatro campeones de la Libertadores, entiéndase Gremio 2017, River 2018 y los que alcancen el título en la presente edición y el próximo año.Los otros dos saldrán de un torneo entre los últimos cuatro campeones de la Sudamericana, Independiente 2017, Atl. Paranaense 2018 y los campeones 2019 y 2020.Este certamen se disputará un año antes de cada Copa del Mundo reemplazando a la Copa Confederaciones, que contaba con los representantes de los cinco continentes y que servía de prueba para los anfitriones de los mundiales.El debut

Independiente hará su debut internacional y será en la Sudamericana el próximo miércoles cuando enfrente a La Equidad del balompié colombiano. El conjunto paraguayo que perdió la categoría mantiene a su técnico Mario Jara y habría que ver cómo está, ya que no tiene ritmo de competencia oficial. La Intermedia tiene marcado su comienzo a fines de abril.

El partido se disputará a las 21.30 en el Defensores del Chaco, un horario inapropiado por donde se lo mire. En contrapartida, la recompensa económica que recibirá el cuadro de Campo Grande es interesante. De local embolsará 300.000 dólares, nada despreciable aunque el viaje al país cafetero tenga su costo organizativo.