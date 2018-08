“El que entrena bien, juega”

El Franjeado se refirió al manejo interno del actual técnico de Olimpia.

“(Daniel) Garnero es un entrenador claro; el que no entrena bien en la semana, no juega. No importa si es Roque (Santa Cruz) u otro jugador y el que no rinde queda fuera; con él hay que rendir como sea”, confesó Patiño, quien recalcó que ante el Ciclón sufrió un fuerte golpe, pero que no es grave: “5 minutos después me pasó el dolor”.

LENTA. “Mi recuperación fue muy lenta, pensé que iba a ser más rápida. Hice partidos en la Reserva para recuperar el ritmo de juego”, dijo al recordar su operación de la rodilla.

Patiño estuvo cerca de dejar el fútbol cuando sufrió una lesión lumbar jugando por Guaraní: “Con Richard (Ortiz) podemos hablar de historias de lesiones y no sé quién ganará”, dijo entre risas el zaguero, que también elogió a su colega, José Leguizamón.