El Prócer hunde a Caaguazú

Estadio: Emiliano Ghezzi (local Fernando de la Mora). Árbitro: Carlos Amarilla. Líneas: Silvio Alfonzo y Lucio García. Goles: 19’ y 31’ Jorge Quintana (FM); 35’ Pablino Miranda (DC). Amonestados: 17’ Rolando Rolón, 45’ Luis Aquino, 56’ Cristhian Enciso y 62’ José Vera (DC). Recaudación: G. 970.000 por 47 pagantes.

Hoy: Independiente CG vs. 12 de Octubre (10.00, por Tigo Sports), Guaireña FC vs. 2 de Mayo, Ovetense FC vs. Rubio Ñu, Trinidense vs. RI 3 Corrales, Atyrá FC vs. General Caballero de Juan León Mallorquín, Fulgencio Yegros vs. 3 de Febrero y Sportivo Iteño vs. Resistencia (todos a partir de las 15.00).

Posiciones: Guaireña y 12 de Octubre 39, 2 de Mayo 34, Gral. Caballero JLM y Atyrá FC 33, Fernando de la Mora 30, Resistencia e Independiente CG 29, Trinidense 28, Sportivo Iteño 26, Rubio Ñu 23, RI 3 Corrales y Ovetense FC 22, 3 de Febrero 20, Fulgencio Yegros y Dpvo. Caaguazú 13 puntos.

Promedios: Ovetense 1,250, Iteño 1,237; en descenso: RI 3 Corrales 1,180, Caaguazú 1,074 y 3 de Febrero 1,000.



Intermedia