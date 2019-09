El presidente conversó con la viuda de Ferrari y se puso a disposición

Su esposo, el comisario Félix Ferrari, fue asesinado la semana pasada, luego del golpe perpetrado por el Comando Vermelho en plena Costanera Norte de Asunción, donde terminaron liberando al líder narco Jorge Samudio, alias Samura.

El comisario Félix Ferrari tenía 43 años y se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 1ª Metropolitana. De acuerdo con su foja tenía 23 años de servicio dentro de la Policía Nacional y no contaba con sanciones administrativas ni antecedentes policiales o judiciales.

Sobre la reunión mantenida con el presidente de la República, trascendió que Mario Abdo se puso a disposición de la familia del comisario asesinado. Esta indicó que no ordenaron que se tire al suelo la corona enviada por la Presidencia de la República en el momento del velorio que se realizó en Luque.

La familia no se sumó a la movilización realizada contra las autoridades del Ejecutivo exigiendo la cabeza de Villamayor. La misma se desarrolló en varios puntos del país, incluyendo el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.

El ministro del Interior señaló que hay que definir la política de seguridad que no pasa por el cambio de hombres. “El no usar el chaleco no lo culpa de nada, pero él (Crio. Ferrari) estaba cumpliendo el protocolo de acompañamiento”, expresó en declaraciones a la 1080 AM. Consideró que hay efectivos policiales que no quieren usar chalecos porque hace mucho calor. Insistió en la necesidad de transparencia dentro de la Policía Nacional.



Juan Ernesto Villamayor,

ministro del Interior.



CRISIS DE INSEGURIDAD