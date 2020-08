El precio de la bolsa de cemento ya se disparó, por escasez

La falta del producto se acentúa a diario en el mercado nacional. Distribuidores y depósitos de venta de materiales de construcción coincidieron ayer en que es cada vez más complicado conseguir el producto, cuestionaron el sistema de venta de la INC y que la bolsa de cemento importado llega con precios muy altos.

Es lo que señalaron coincidentemente ayer a ÚH propietarios y encargados de casas que comercializan el producto en Asunción y del Área Metropolitana. La escasez se va acentuando, al igual que los precios. En las consultas realizadas, informaron que la bolsa de cemento más barata es la de albañilería de la INC, que está en G. 38.900. El tipo puzolánico de 50 kilos está en 60 mil guaraníes, mientras las marcas de cemento importado oscilan entre G. 65.000 hasta G. 75.000.

Durante el recorrido efectuado ayer, en algunos depósitos señalaron que ya no trabajan con la estatal INC y lo vienen haciendo con la cementera privada Yguazú. En cuanto a la INC señalaron que es “muy problemática porque exige pago anticipado y no entrega en tiempo y forma las bolsas de cemento”.

Respecto a la citada industria privada de cemento, dijeron que ya comunicó que no podrá proveer hasta tanto logre superar un problema en la planta de producción. Por ende, dependen de la provisión de los importadores.

De acuerdo con lo señalado por referentes de gremios de la construcción, la escasez del producto obedece a que Yguazú paró su producción, la INC solo puede cubrir un 60% del mercado, hay problemas para la importación y el transporte del producto se encarece debido al pronunciado estiaje del río Paraguay.

INCERTIDUMBRE. Entre los comerciantes de materiales de construcción reina la incertidumbre sobre lo que se viene por la escasez. Algunos señalaron que van a tener que restringir la venta para poder mantener siempre algo de stock, en razón de que sin el cemento no pueden vender otros productos.

Asimismo, expresaron que ante el faltante se presenta el problema de los precios. Señalaron que esto también alimentará la especulación y el aumento resultará inevitable, salvo que se logre compensar con importados y hasta tanto Yguazú reinicie su producción.

De momento, la INC anunció oficialmente que sigue entregando cemento al mismo precio. Hasta la semana pasada, la venta al público de bolsas de portland en los depósitos estaba en G. 50.000, pero en lo que va de esta semana se elevó a G. 60.000.