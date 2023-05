Es importante que estemos muy conscientes de que nuestra principal responsabilidad, como ciudadanos, es hacer lo más apropiado en el marco de las leyes. Y esto es ahora, no ayer, ni mañana. El ahora es el único momento en que tenemos plenas capacidades y responsabilidades sobre nuestros actos y sus resultados acotados a lo que nosotros mismos manejamos.

No podemos condicionar nuestro presente por supuestos escenarios en el futuro que no podemos ni siquiera controlar y menos aún quedarnos paralizados por lastres de experiencias en el pasado que nos inhiben a participar. Debemos tomar decisiones hoy y hacerlo de manera responsable asumiendo nuestro rol protagónico e irreemplazable. El poder del “ahora” es el título de un libro escrito por Eckhart Tolle, que nos vendría muy bien leerlo. Serenar los pensamientos, enfocarse en lo que podemos incidir y colaborar positivamente no solo para nuestras vidas o de nuestras familias sino para la comunidad.