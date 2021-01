El PLRA acordó apoyar 113 alianzas para las municipales

En general, dentro del Directorio azul hubo consenso, luego de las últimas largas sesiones en el seno partidario para rubricar alianzas. El partido privilegió este debate, pese a las desavenencias existentes en las bases, en vista de que el plazo para finiquitar alianzas era hasta enero.

No hubo gran resistencia, salvo en los casos de Lambaré, donde el sector del senador Salyn Buzarquis consideró que la estrategia de no apoyar la candidatura directa de un liberal de su equipo, que el mismo presume como el más fuerte en esta ciudad de Central, era un mensaje del Directorio presidido por Alegre que no cede ante sus adversarios coyunturales con los que enfrentará por el cargo a titular del PLRA.

Otro caso fue el de Villa Hayes, cuya inclinación por la alianza por parte del partido le valió un escrache a Efraín Alegre.

Por lo demás, en los demás distritos, las alianzas no fueron resistidas.

Se optó por dar apoyo en Encarnación al actual intendente Luis Yd; también se formó una alianza en Curuguaty; otra alianza apoyará al candidato del partido en San Juan Nepomuceno. Mientras que en Ciudad del Este, mediante el mecanismo de la alianza, los esteños deberán medirse para ver de qué sector sale el candidato a apoyar en las municipales.

A nivel de Central, el acuerdo electoral más importante, se da en San Lorenzo, en favor de la candidatura de un liberal.

En Asunción, por de pronto falta que surja de las internas el candidato de los liberales para medirse con los demás que propondrá la oposición.

LUGARES. En el Departamento de San Pedro se aprobaron alianzas en seis municipios: Capiibary, Lima, Nueva Germania, Puerto Rosario y General Resquín, así como en San Vicente Pancholo.

En el Departamento de Presidente Hayes, fruto del acuerdo entre comités y fuerzas fraternas del distrito, forjaron alianzas en cuatro distritos: Villa Hayes, Puerto Pinasco y Nanawa, así como en Benjamín Aceval. En dos distritos el PLRA cederá apoyo para el candidato de Unace. En el Departamento de Canindeyú, el Directorio aprobó alianzas para Ypejhú, Yasy Cañy y Nueva Esperanza.

Por su parte, el Departamento de Caaguazú fue el que más alianzas aprobó, ya que fueron ocho. Se acordó en los distritos de Juan M. Frutos, Raúl Arsenio Oviedo, Repatriación, Vaquería, RI 3 Corrales, Mcal. López, Carayaó y J. Eulogio Estigarribia.

Las inscripciones de candidaturas en cada departamento iniciarán en el mes de febrero.