El peso cae en otra jornada volátil tras visita del FMI

La depreciación de la moneda se produce en paralelo a una agitada jornada bursátil, con caídas de hasta 13% en algunas de las acciones líderes, un día después de que el candidato Alberto Fernández, favorito para las presidenciales del 27 de octubre, criticó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo que podemos proyectar es bastante negativo. La economía está muy frágil y se volvió mucho más frágil después de las primarias en las que Fernández consiguió 47% de los votos”, dijo Matías Rajnerman, de la firma Ecolatina.

Fernández y sus asesores económicos se reunieron el lunes en Buenos Aires con una misión del FMI, que en 2018 otorgó un préstamo por 56.000 millones a Argentina a cambio de un severo programa de ajuste fiscal. “El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no generaron ninguno de los resultados esperados. La economía real no dejó de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no tuvo una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no dejó de crecer”, aseveró la coalición de Fernández tras ese encuentro.

Argentina se encuentra en recesión desde el año pasado, con una inflación anualizada de 55%, una de las más altas del mundo, y un tercio de la población en pobreza.

PEDIDO DE Macri. El presidente Mauricio Macri, que parte en desventaja para las elecciones presidenciales del 27 de octubre tras perder las primarias ante la oposición peronista, llamó ayer a sus adversarios políticos a que se comprometan a ir en la misma dirección para conducir el país. “Estamos todos obligados a sentarnos y bajarle ese dramatismo y que más o menos todos acordemos que vamos a ir en la misma dirección”, afirmó Macri en un encuentro con empresarios del sector agropecuario en Buenos Aires. Macri, indicó que la oposición debe estar dispuesta a dialogar durante esta campaña y llamó al Gobierno resultante a estar comprometido con un rumbo que contenga a todos los argentinos.

Los discapacitados dicen “no” a ajustesLa colectividad de personas con discapacidad y los profesionales que los atienden se manifestaron ayer en Buenos Aires para decir “no” a los ajustes en ayudas oficiales que padecen, que vulneran sus derechos y los exponen a servicios cada vez más precarios. “No al ajuste en discapacidad” y “Nosotros también votamos” son algunos de los emblemas que se podían leer en la tradicional Plaza de Mayo en manos de personas con limitaciones, familiares de estos y organizaciones que les prestan servicios.