El pellejo de Cartes

Hay una batería de argumentos jurídicos armando y desarmándose en los gabinetes cartistas y que tienen como plazo de ejecución –en diversas etapas– hasta el 15 de agosto. En esa fecha Cartes pasa constitucionalmente a ser senador vitalicio.

La primera fase de la estratagema no descarta impedir el juramento de Rodolfo Friedmann, senador número 18 de la lista colorada. Por Constitución, le corresponde, por el devenir de aquello de que “todo es opinable”, los cartistas tratarán de doblegar las líneas del derecho y ponerlas del revés para su propósito. Paralelamente, no deja de ser una viable intención –para Cartes– reclamar el sillón senatorial ya estando fuera del Ejecutivo, alegando no contradecir precepto jurídico alguno conocido.

Cartes quiere ser senador en este periodo. Necesita inmunidad, de esa que hace tiempo es sinónimo de impunidad porque tiene flancos por todos lados. Pagó un alto precio económico y político para ello. Ahora reclama lo que considera suyo. Lo que no entendió es que en política no es como en la mafia, el contrabando o las empresas, que los códigos de honor están dados en claves en donde el engaño forma parte de las reglas de juego. Reglas en donde quien no sabe jugar y –peor– se enoja, pierde. En ese arrebato, no reparó en nada y timó hasta a quien se consideraba la esencialidad de la astucia, la ex ministra de la Corte, quien queda a medio camino y se convierte en la primera mujer que podía haber sido presidenta por medio de un ardid político, pero no pasó de la vicepresidencia heredada mediante un oscuro pacto parlamentario.

A estas alturas, lo de la renuncia retirada ya es una, vergonzosa, anécdota. A partir de ahora y hasta el 15 de agosto (y más) seguirán las negociaciones –que incluyen ventajas económicas y políticas– para tentar allanar el camino al Senado. Ese proceso estará cargado de tensiones y quiebres políticos dentro y fuera del Partido Colorado. Porque en definitiva, lo que menos le interesa al mandatario es la institucionalidad sino el pellejo. Cosa que no varía mucho con su actual mandato en el que siempre puso por delante sus intereses particulares antes que los del país y su gente.