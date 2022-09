"El pasado autoritario se impregnó fuertemente en la sociedad"

Su nuevo libro es un valioso aporte para nuestra flaca memoria histórica: Mujeres Combatientes, con veinte testimonios de ex presas políticas, en su mayoría. Un libro que es un aporte sustancial para el conocimiento de una época de múltiples violaciones a los derechos humanos, y que se suma a otras publicaciones sobre el tema. Robles produjo en 2015 un libro autobiográfico: El cautiverio de los Genios. Vivencias y casos insólitos en las prisiones políticas durante la dictadura de Stroessner en la narración de un protagonista.

-¿El año pasado habías lanzado un cedé en la Manzana de la Rivera, podrías hablarnos del impacto que tuvo?

-Ese CD es en realidad la actualización en tecnología digital de unas grabaciones hechas en casetes en el Campo de Concentración de Presos Políticos de Emboscada. Se había logrado introducir clandestinamente una pequeña grabadora en el penal. Con ella grabamos clandestinamente canciones y poemas hechos por los presos en esa prisión. Son dos CD cuyas grabaciones fueron hechas en los calabozos por Fernando Robles en la primera etapa -enero a mayo-, y luego ya con la presencia de Antonio Pecci en la segunda etapa -luego de junio de 1977-, quien estuvo al mando de esas grabaciones. En la primera etapa en forma cerradamente clandestina en una de las celdas. En esos momentos los calabozos no estaban abiertos, cosa que ocurrió en forma paulatina. En la segunda etapa se grabaron ya en el gran patio y cuando los músicos disponían de espacio y tiempo para practicar. No tuvo la gran difusión local habida cuenta de su contenido de interés muy específico, salvo para los/as ex presos/as para quienes tiene un sabor especialísimo. Es un gran logro de ellos hacer arte en situaciones límites. Como documento histórico sí tiene mucho valor. Coriún Aharonían, antropólogo cultural y docente universitario uruguayo, dice que no hay otro similar en el mundo: creación artística en una prisión de alta seguridad de presos políticos.

-Qué te movió a lanzarte al proyecto de llevar a cabo estas entrevistas a mujeres víctimas de la dictadura?

-Fue un gran anhelo que me cruzó la cabeza por mucho tiempo. Luego de escribir el primer libro El cautiverio de los genios en 2015, quedó latente la idea de visibilizar la gesta heroica de tantas mujeres paraguayas que desafiaron las barreras impuestas por el Terrorismo de Estado de la dictadura stronista. También contribuyeron las sugerencias de algunas mujeres. Me sentía muy impresionado por la valentía y coraje de nuestras compañeras de la prisión de Emboscada, de cuánto aguantaron, hasta dónde resistieron. Torturadas hasta los tuétanos, algunas de ellas prefirieron la eventualidad de la muerte que la debilidad de soltar nombres. Son antológicos los casos de Idalina Gaona, María Margarita Báez, Agripina Portillo, sin desmerecer a las otras citadas en el libro.

-¿Cuánto tiempo te llevó desde la realización de la primera entrevista hasta llegar a la edición del libro?

-Las entrevistas las inicié en 2018. Previamente había elaborado una lista de más o menos diez nombres entrevistables. No todas accedieron a ser entrevistadas. Creo que todavía a 45 años hay una rémora terrible, un temor comprensible ya que la democracia todavía no ha llegado en plenitud y hay dudas por la aparición de conductas fascistas en muchos sectores del gobierno. Luego se vino la pandemia, que entorpeció bastante. No obstante, nunca paré; continué a pasos lentos, me faltaban aún entrevistas a realizar con personas ya convenidas. Tuve muchos tropiezos en el proceso de elaboración, algunas por mi propia inexperiencia y otras por factores objetivos.

-¿Cuáles son algunos de los rasgos que más te llamaron la atención del testimonio de estas personas?

-Destaco la sinceridad, la claridad de conceptos, la valentía y la solidaridad. Si te fijás en ellas, las Mujeres Combatientes, la mayoría no tienen ese nivel académico, descontando las excepciones, que se espera de militantes tan claras en sus concepciones. Hay como una constante: sus convicciones para una entrega total por la causa de una patria mejor, un anhelo por el porvenir. Son exageradamente modestas, jamás un gesto de autosuficiencia; prefieren la humildad a las estridencias. Esas cualidades tienen una lógica si las ubicamos en sus contextos políticos: son militantes de la izquierda dura, esa que no era tolerada un ápice por la dictadura. De ahí la lógica obligada, la supervivencia en un régimen de terror obliga a una prudencia extrema o de lo contrario vendrán las torturas, la muerte, la prisión sine die.

-¿Testimonios como este, de personas que han sufrido la dictadura, deberían tener más presencia en el sistema educativo?

-Los testimonios, en sí mismos, reflejan un modo de vida social del tiempo de la dictadura. El stronismo fue un Terrorismo de Estado que creó también un obligado silencio de las personas. Es notable cómo al paraguayo común le cuesta expresarse con solvencia; el prolongado silencio provocó eso, la dificultad de expresión, el no poder elaborar un mínimo discurso, improvisar. Falta de gimnasia colectiva de expresión. Es lógico, entonces, la necesidad de una reeducación en las escuelas y colegios. Los niños y jóvenes deben crecer con nuevas visiones de la sociedad y un manejo mínimo del lenguaje articulado. Deben aprender a manejar sus ideas y sus expresiones. Solamente rémoras del stronismo fascista que todavía imperan en los centros educativos lo impiden. Ese modelo a la antigua debe desaparecer. Los campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) lo entendieron muy bien y crearon ‘Las Escuelitas Campesinas’. Prescindieron totalmente del sistema educativo oficial para crear ellos mismos su propio sistema, bajo el pensamiento de: una educación para el campesinado. Fue un programa fantástico. El stronismo lo tuvo que suprimir con represión a mansalva; asesinatos, encarcelamientos y una andanada de exiliados por el mundo. Agrego una anécdota: con Guillermina Kanonnikoff, Fernando Masi y otros compañeros hicimos una charla con estudiantes universitarios. Asombrosamente no sabían nada sobre el stronismo, ni siquiera que existió un gobernante llamado Stroessner. Da pena el sistema educativo actual.

-¿Cómo evalúas la actitud de la sociedad en general frente a ese pasado?

-El pasado autoritario se impregnó demasiado fuertemente en la sociedad. No ha desaparecido para nada. El stronismo logró que sectores muy mayoritarios lo aceptasen. Las escasas actitudes críticas no impactaron y se observan actualmente mucha intolerancia y violencia, asesinatos, feminicidios, abusos sexuales, etc. por asuntos baladíes. Es un legado negro, muy grave, que hoy está impactando con mucha fuerza. El sector pobre es, desde luego, el más castigado. Hay que agregar la destrucción institucional generalizada dejada por el sistema autoritario.

-El acto en la Alianza Francesa habrá significado un momento de nuestro pasado muy especial.

-En el momento estuvimos todos muy emocionados; me pasó a mí y a la gran mayoría de los presentes. Desde luego, era muy emotivo tener ahí a las entrevistadas en vivo. Son figuras célebres, dignas y ejemplos de entereza. Particularmente estaba repasando mentalmente que mi trabajo, antes que nada, es un pequeño reconocimiento a estas valerosas mujeres. Me sentí muy complacido por el acompañamiento de la sala. Estábamos ahí vibrando todos juntos. Creo que también contribuyó para eso que para muchos fue un reencuentro con los amigos y compañeros pospandemia, y también el hecho de que ahí con nosotros estaban sentadas las entrevistadas, verdaderas heroínas, luchadoras, con gigantescos corazones.

-¿Cuál será tu próximo proyecto?

-Está en curso de preparación la versión de los varones, la contracara. También a base de entrevistas a los luchadores, los combatientes valientes y aguerridos como fueron descriptas las mujeres en el libro Mujeres Combatientes. Está en fase avanzada de preparación. Creo que para el 2-3 de febrero estará listo para su lanzamiento. Las entrevistas están en gran medida hechas. Será un libro más extenso, con más entrevistados. Me restan hacer muy pocas conversas con estos valientes. Aún no tengo un nombre.