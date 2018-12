El Paraguay necesita brindar un abordaje integral

La violencia familiar y el fenómeno del feminicidio necesitan un abordaje integral, no solo desde la perspectiva de mujeres víctimas, pues también afecta a niños, niñas y adolescentes, como a todo el entorno familiar, sostiene la reconocida abogada Cecilia Pérez Rivas.

“Es necesario el abordaje de la problemática de la violencia familiar hacia las mujeres desde un contexto integral, integral no solo con respecto a la mujer, sino con relación a la familia. Eso implica cambiar la cultura del trabajo de los órganos intervinientes y no creer que el sistema penal es la panacea que va a resolver todos los problemas, porque de hecho la práctica nos demuestra que no es así”, revela Pérez Rivas.

En Paraguay, sostiene, los casos de violencia que ingresan al Ministerio Público y pasan por el Poder Judicial normalmente terminan con una privación de libertad como algo estático, sin tener un trabajo que colabore para evitar la reiteración y solo se aborda la problemática en base a lo punitivo.

“No porque haya más personas privadas de libertad por el tipo penal, o de violencia familiar o de feminicidio, disminuye la cantidad de denuncias, sino al contrario, vemos que sigue en aumento, entonces estamos dándole al proceso penal un valor superlativo que evidentemente, conforme a la experiencia, no tiene”, agrega la abogada.

Incluso no existe ningún programa y/o procedimiento para abordar sobre o con el victimario, un trabajo para prevenir y evitar la reincidencia desde la visión conductual.

“El enfoque que se tiene que dar tiene que ser interdisciplinario y enfocarse desde los órganos de prevención, no necesariamente del sistema penal. Un enfoque del problema que lleve a una solución real y no solo a una solución de los papeles”, agregó Pérez Rivas.