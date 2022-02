El Papa llama a no acelerar la muerte de los ancianos

El papa Francisco pidió el miércoles que “no se acelere la muerte de los ancianos”, que son un “símbolo de sabiduría”, porque es “inhumano”, durante la audiencia general en el Vaticano.

“Por favor, no aíslen a los ancianos. No aceleren la muerte de los ancianos”, rogó el Pontífice ante las decenas de personas reunidas en la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, cuando se refirió a “un problema social, pero real: el de planificar, entre comillas, no sé si es la palabra correcta —dijo— acelerar la muerte de los ancianos”.