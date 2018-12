El Pacto Migratorio busca acabar con narrativas tóxicas y la desinformación

El documento del Pacto Mundial Migratorio se firmará este lunes en la ciudad de Marrakech, Marruecos, en una conferencia convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según la secretaria general de la conferencia, Louise Arbour, "no es un tratado ni una convención" y "no es jurídicamente vinculante porque no crea obligaciones legales de ninguna clase".