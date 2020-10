El otro Fidel

Era el 24 de diciembre de 2009. El ganadero Fidel Zavala llevaba 71 días secuestrado por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y no había esperanza de que sea liberado para Navidad. En el diario buscábamos nuevos enfoques para mantener el tema en primeras páginas, avivando la memoria y la solidaridad.

Me dijeron que el histórico dirigente del Partido Comunista Paraguayo, Luis Casabianca, había peleado junto con el papá de Fidel en la Revolución de 1947, contra la dictadura de Higinio Morínigo. Fui a visitarlo. La entrevista se publicó el 25 de diciembre. Tuvo mucho impacto, porque el líder comunista tomó abierta distancia con el EPP, asegurando que “no es revolucionario, sino terrorista”.

En los años 60, Casabianca integró la guerrilla del Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna). “Nos alzamos en armas contra una dictadura asesina, pero nunca contra la gente. Teníamos principios revolucionarios y humanistas, y luchábamos por la libertad, pero no secuestramos personas ni nos aliamos con grupos mafiosos”, dijo.

Conoció a César Chino Zavala, padre de Fidel. “Provenía de una familia adinerada, pero tenía una gran sensibilidad social y política con la causa de los desposeídos. Nos tocó pelear juntos y marchar al exilio”, relató. Confiaba en que sus hijos tuviesen el mismo temple.

Me quedé con aquella imagen. Me alegré cuando Fidel Zavala recuperó su libertad y empezó a incursionar en política, llegando al Senado con el partido Patria Querida. Hacía falta una voz sensible ante la realidad social que provenga del agronegocio, alguien que tienda un puente entre tantos prejuicios ideológicos, entre tanta guerra civil verbal.

No fue así. Aquel otro Fidel pronto empezó a desdibujarse, para dar paso a alguien que niega los efectos del cambio climático al igual que Trump o Bolsonaro, o que busca cortar los aportes del Conacyt a investigaciones sociales como las de Base IS o Cadep, porque “nada productivo han aportado”. Su hermano Diego contestó a un internauta que cuestionaba la deforestación en el Chaco que eso es legal, y “si no nos gusta, debemos buscar otro planeta”.

Fidel Zavala declaró en 2012 que la desigual concentración de la tierra en el Paraguay es “un mito”. Ahora, cuando saltan datos del Mades, asegurando que 115 hectáreas del Parque Nacional Ybycuí son ocupadas por 18 propietarios, entre ellos Fidel Zavala, y se reitera que miembros de la familias Zavala Serrati fueron propietarias de la finca 54 de Itapúa, que figura en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia como tierra malhabida, Fidel plantea revisar “cómo se hizo el análisis de la famosa Comisión de Verdad y Justicia, a ver si interpretaron a su antojo o efectivamente miraron el estatuto agrario viejo que se cambia en el año 2002”.

El trabajo de la Comisión, realizado de 2004 a 2008, nos ha dado la biografía más certera de la dictadura de Stroessner y de la esencia del proyecto totalitario. Fue un gran logro de la sociedad civil y del Estado paraguayo cuantificar con mayor aproximación las víctimas del horror, las evidencias del despojo.

Negar el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia es negar la propia memoria del país. Los Zavala lo saben. Eso es lo más terrible.