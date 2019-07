“El objetivo de las provocaciones de Payo es meramente electoral”

Lachi comparó las actitudes de Cubas con lo que ocurre en otros países, y apuntó que el objetivo del legislador de Cruzada Nacional es puramente electoral. Reiteró que los parlamentarios que se toman a golpes en la sede del Poder Legislativo no es una situación novedosa. “Se repite en muchos países, en el último año hubo hechos similares en Ucrania, en Finlandia, en Sudáfrica, en Turquía, en Italia, siempre sucede desde los años 50”, precisó Lachi.

Agregó que lo que sucedió el jueves en el Senado puede ocurrir porque el Parlamento es un lugar donde los grupos políticos y sociales van para dirimir sus diferencias, para que eso no se haga en la calle. “Es decir, se transfiere el conflicto de la calle al Parlamento, para buscar, a través del diálogo, antes de los disparos, un acuerdo”, indicó. Explicó que como los temas a veces son importantes y complejos, es posible que los humores se calienten, “y que se caguen a palos, ha ocurrido muchas veces”.

“El problema es que aquí es diferente, no estamos viendo eso en Paraguay. No es que hubo un debate sobre un proyecto como el impuesto a los sojeros, donde el que está a favor se pelea con el que está en contra y al final aparecen los puñetazos. Aquí tenemos un tipo, que es Paraguayo Cubas, quien por motivos meramente electorales, provoca, porque esa estrategia le está funcionando, acusando de corruptos, ladrones y criminales a los parlamentarios, esperando una reacción, porque cada reacción para él es una medalla”, aseveró el analista político.

Le conviene. Lachi recordó que, por ejemplo, cuando a Cubas lo sancionaron por 60 días, se quejaba de cómo iba a vivir, diciendo que no tendría que comer, “pero en realidad le convenía ser expulsado, porque el pueblo lo vería como el héroe que fue expulsado del Parlamento lleno de criminales”. Añadió que Payo crea simpatías, sobre todo en la clase media, que es la que en este momento no tiene referentes políticos verdaderos, “quienes son los que más se enfadan y ponen a todos en el mismo plato, y que más lo apoyan”.

“Los episodios que construye Payo no son porque está defendiendo una posición ideológica, no es porque está confrontando temas de relevancia que pueden generar conflictos feroces como el aborto, no es por proyectos, ataca a Riera por cuestiones familiares, lo provoca y espera ser golpeado”, declaró Lachi.

Repitió que la idea de Cubas no es nueva, citando como ejemplo al movimiento 5 Estrellas en Italia, que surgió así, acusando a los políticos tradicionales, pero fue un proyecto alternativo, malo o bueno, mientras que Payo no tiene un proyecto alternativo, quiere tener fuerza acaso para una candidatura presidencial, para lograr más bancas en el Congreso, o para que sus candidatos a intendente ganen en los municipios en las próximas elecciones.

“Él está detrás de una cuestión puramente electoral, no está defendiendo nada, solamente tratando de aprovechar la situación crítica de la clase política para transformarla en votos en el futuro. Todo lo que hace Payo son provocaciones en busca de su objetivo, invirtiendo en votos futuros”, opinó Lachi.