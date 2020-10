El objetivo de cambiar la ley del servicio diplomático sigue y se prepara proyecto

La legisladora anunció que en breve se presentará y según consultas de ÚH a la Comisión de RREE, el documento aún no está listo, por lo que no se puede precisar si se presentará antes de que finalice el año.

Después de una audiencia pública con participación de los diplomáticos de carrera, ex cancilleres y funcionarios no escalafonados del Ministerio de Relaciones Exteriores, el proyecto de ley que finalmente fue retirado a pedido de los senadores Antonio Barrios y Lilian Samaniego, ahora el objetivo es trabajar en una nueva ley y derogar la vigente. ”Se demostró que es evidente que algo mejor habría que hacer. En contados días estaremos presentando un nuevo proyecto de ley”, anunció la parlamentaria en un video, la semana pasada.

Lo que no se ha aclarado aún es si en la nueva propuesta se recogerán los aportes, observaciones y cuestionamientos que formularon los diplomáticos y otros funcionarios sobre el tema. Sobre todo, sobre ciertos aspectos, como el permitir y aumentar el número de cónsules que no sean diplomáticos, permitir la actividad política partidaria a los funcionarios del servicio exterior y habilitar, por única vez, un procedimiento para incorporar al escalafón diplomático a unos 65 funcionarios que no pudieron categorizarse en las diversas oportunidades que se abrieron para ello.

Entretanto, el canciller nacional, Federico González, recibió todo el apoyo a su gestión por parte de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados (ADEP), gremio que sostuvo una frontal oposición al proyecto de modificación de la Ley 1335.