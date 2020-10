“El nuevo filme es una reflexión sobre el ambiente que nos toca vivir”

Hacer cine es siempre un desafío por la complejidad que conlleva, y en nuestro país el reto es mayor. La cuestión no pasa solo por disponer de recursos, sino también “de experiencia, sensibilidad, ‘buen ojo’ y profesionalismo”, a decir del cineasta paraguayo Marcelo Torcida, quien ahora ultima detalles de su nuevo filme Lima 3.31, que en principio será en inglés, guaraní y castellano (subtítulo).

“Este proyecto surge de la observación y reflexión sobre el ambiente en que nos toca vivir. Nuestra actividad cotidiana embebida de polarización, división y gresca. Tiempos en que parecería que se ha renunciado al acercamiento, al diálogo, a la escucha del otro como encuentro de realidades distintas, pero que pueden convivir respirando el mismo aire”, explica Torcida, quien debutó con la multipremiada película Felices los que lloran (2015).

A diferencia de aquel filme, este es de bajo presupuesto pero “alta inversión en creatividad”, indica Marcelo, quien considera que la producción tendría su estreno a principios del próximo año.

Entre los desafíos que enfrenta la película, afirma que el principal es “llegar al corazón de la gente”, además de superar las limitaciones “típicas de nuestro medio”.

“Todo esto exige casi más creatividad que en la propia obra y mucha perseverancia. El otro desafío del proyecto fue hacer cine sin la estructura típica de las grandes producciones. Lima 3.31 es muy ambiciosa pero a la inversa. Esto implica un producto de altísima calidad, pero con bajísimo presupuesto. Esto era innegociable. Felices los que lloran fue un aprendizaje al respecto. Si hay derroche que sea de creatividad”, explica el director del thriller.

Torcida señala que Lima 3.31 marca diferencias con respecto a producciones suyas referentes al tratamiento de la imagen, la fluidez y sutileza del relato. “Exploro la desnudez del cuerpo y del alma de los personajes. Este es un tema recurrente en mis últimos trabajos, como Desnudo en Jerusalem que tiene imágenes íntimas, y Lima 3.31 no es la excepción”, dice.

PROCESO. Las decisiones respecto al tipo de producciones fueron naciendo de la experiencia, según comenta.

“La convicción surgió luego de un viaje de peregrinación que hice en junio del año pasado, donde llevé un pequeño dron y un celular para captar imágenes. Vi que los lugares tenían un encanto y al volver me propuse editar un corto. Escribí un guion que encajara, así nació Desnudo en Jerusalem, disponible en YouTube, con lo cual confirmé lo que intuía”, puntualiza.

Después de aquella experiencia, Torcida recuerda que inició el guion de Lima, con la ayuda de Jorge Samson, con quien tiene otros trabajos realizados. “Inmediatamente después elegí locaciones, actores, ensayos y a rodar. Se debía haber rodado toda en Buenos Aires, pero la pandemia nos obligó a interrumpir el proceso a los cuatro días de haber iniciado. Cuando vi que esto iba para rato, rearmé todo el proyecto para hacerlo aquí tan pronto saliéramos del encierro”, añade.

Marcelo vive su fe cristiana católica de manera comprometida y abierta, decisión que en muchos casos es motivo de prejuicios. “Puedo decir que encuentro resistencia y hasta hostilidad, diría. Muchos me discriminan por el hecho de profesar abiertamente mi fe y me recomiendan obviar ese perfil. Es como si me pidieran que no me confesara casado; es un estado de vida, no voy a negar a mi esposa después de 36 maravillosos años. Pero si para ser coherente hay que pagar un precio, lo pagamos; es un camino que lo recorro con alegría”, concluye.