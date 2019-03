El Ã‘eâ€™Ãªryru del guaranÃ­

Feliciano Acosta Alcaraz, junto a Natalia Krivoshein de Canese, son los autores del Ñe’êryru, diccionario guaraní-español/español-guaraní, que desde hace tiempo es utilizado por los estudiantes y ciudadanía en general. Con el profesor Feliciano repasamos las principales características del material y los aportes que se han registrado desde su publicación.

-¿Cómo surge la idea de elaborar este diccionario?

-La idea surgió de Natalia de Canese, compañera en el aprendizaje que hicimos juntos del guaraní. Pero también hay que decir que teníamos ciertas propuestas de trabajo en ese sentido. Nosotros trabajábamos entonces en la revista Ñemity, y entonces empezamos a trabajar en este diccionario.

-¿Qué tiempo les llevó elaborar el diccionario?

-Este trabajo nos llevó cinco años de labor. Aún no existía la computadora y todo lo tuvimos que realizar a máquina y a mano. No me acuerdo cuándo fue la publicación de la primera edición. Creo que fue luego de la caída de la dictadura… no me acuerdo. La primera edición de este material era muy pequeño, pero con el tiempo seguimos trabajando y entonces se fue ampliando e incorporando nuevos vocablos y palabras.

-¿Cuál fue el interés de ustedes de ponerse a trabajar en este material?

-Nosotros vimos la necesidad que había en la ciudadanía de contar con un material que ofrezca ciertas respuestas. También era muy normal que se proteste por el elevado costo de los diccionarios, entonces nosotros, pensando en ello, hicimos un material reducido y también reducido en su costo. En sus inicios nosotros trabajamos por nuestra cuenta; posteriormente ya contactamos con la Ediciones y Arte SA para su impresión y mejoramiento, tanto en la calidad de la presentación como en el contenido del material. En sus inicios tuvimos muchos problemas, por nuestra propia inexperiencia y por el desconocimiento de todos los aspectos relacionados a las publicaciones de textos. Al comienzo, este diccionario se vendía en los colectivos.

-¿Desde la primera edición de este diccionario, a la más reciente, hubo muchos cambios, nuevos palabras incorporadas, tanto del guaraní como del castellano?

-El primer diccionario tenía menos palabras. En la actualidad, en la última edición que realizamos con Ediciones y Arte SA consta de 18 mil entradas. Nosotros fuimos mejorando e incorporando palabras en este proceso de confección de este diccionario. Nosotros consideramos que es de utilidad para la gente porque incluye préstamos del castellano, que mucha gente ya no sabe si es guaraní o castellano. Es decir, no sabe que estas palabras vienen del castellano, por ejemplo, mesá, caballú, vacá. Estas palabras se encuentran en el diccionario.

-Y cómo se reciben estas palabras que proviene del castellano?

-Muchas personas no ven bien esto, sobre todo, los puristas. Pero en realidad hay que entender que en el guaraní es de uso general estos neologismos. Son utilizados en los colegios mbo’ejaó, mbo’ejara y otras parecidas, que sirven. Este diccionario se difundió bastante.

-A partir de este diccionario, ¿ustedes llegaron a publicar otras obras?

-Sí, con Natalia tenemos, por ejemplo, Los cuentos populares, son recopilaciones que veníamos haciendo y publicando en Ñemity, en guaraní. Posteriormente, Natalia propuso la idea de hacer esta obra bilingüe. Entonces Natalia se encargó de la traducción y así logramos esta obra. En total tenemos cuatro libros elaborados con Natalia y otros compañeros que colaboraron en la elaboración de los mismos.