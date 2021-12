“El mundo enfrenta un tsunami de infecciones por delta y ómicron”

“Creo que nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de delta (la variante dominante en los últimos meses) como de ómicron. Se lo repito a los gobiernos: No esperéis para actuar. Y no me refiero a confinamientos”, afirma la epidemióloga.

MASCARILLAS Y TELETRABAJO. “Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones –prosiguió la experta–, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados. Ahora es el momento de actuar también contra la variante delta, porque está haciendo estragos. Incluso en Europa, que tiene altos niveles de vacunación, todavía hay grandes focos de personas vulnerables que no se han vacunado o no tienen la pauta completa. Y en el resto del mundo hay una cantidad enorme. Y ese es el gran problema, sea la variante que sea. Es esperable que ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune, pero eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles. Solo significa que puede que no protejan tanto como hemos visto frente a delta. Así que, por favor, vacúnense”, pidió María Van Kerkhove.

En cuanto a las celebraciones que se acerca, la funcionaria de la OMS recomendó que: “Si vas a participar en reuniones, estes vacunado, te hagas un test antes de ir, mantengan una buena ventilación en la habitación y lleves mascarilla cuando sea factible”.

RITMO SIN PRECEDENTES. En tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el martes que “en la actualidad, 77 países han notificado casos de ómicron, pero la realidad es que probablemente ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado. Ómicron se está propagando a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante”. “Nos preocupa el hecho de que la gente considere ómicron como leve (...) Aunque ómicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados”, añadió.