El MOPC tiene 28 profesionales de blanco que ocupan otras funciones

Casi dos meses después, las respuestas van llegando a la sede parlamentaria. Una de esas contestaciones es la del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que de acuerdo con los datos brindados tiene 28 profesionales de la salud, en diferentes ramas, pero cumpliendo con otras funciones.

En ese sentido, la institución, a cargo de Arnoldo Wiens, tiene 13 sicólogos. De estos, nueve ocupan cargos que no tienen que ver con su profesión, como ser de secretaria, auxiliar administrativo, asistente técnico y otros.

El MOPC también cuenta con 11 enfermeras y enfermeros, que se desempeñan como choferes, cadete, operador técnico, etc.

Asimismo, el ministerio cuenta con tres odontólogos y uno de ellos se desempeña como perceptor.

Los salarios de los más de 20 funcionarios van de G. 2.111.000 a G. 16.900.000.

Justamente, la polémica radióloga Nieve Soledad Melgarejo, más conocida como Solcito, es la que percibe el salario más alto, pero cuyo nombre no fue incluido en la nómina remitida a la Cámara de Diputados.

Dicha funcionaria fue nombrada por Wiens a finales del año pasado por ser operadora política del ahora presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La misma se pasa recorriendo todo el país con el ministro, para sacar fotografías y alzarlas en las redes sociales.

PROYECTO. El diputado Núñez anunció que presentará un proyecto de ley, tal como lo hizo en el caso de la Cámara Baja, para que el personal de blanco pase a depender directamente del Ministerio de Salud.

Señaló que se busca optimizar los recursos humanos del personal de blanco que presta servicios en las instituciones, cuya finalidad no sea la de prestar servicios de salud a la comunidad.

Asimismo, manifestó que hasta el momento unas diez instituciones respondieron el pedido de informe, por lo que solicitará una reiteración, debido a que bajo la presidencia de Miguel Cuevas no se remitieron todos los pedidos o se enviaron muy tarde.

Recordó que cada institución tiene 15 días para responder con otros 15 días más de acuerdo con la necesidad, pero desde que se aprobó el proyecto ya pasaron dos meses. “Vamos a presentar un proyecto de ley para trasladar nuevamente esos rubros al Ministerio de Salud. Corresponde que se haga”, remarcó.

El legislador manifestó que existen varias dependencias del ministerio que no abren de noche por no contar con profesionales y que el ministro Julio Mazzoleni puede disponer en dónde serán más útiles los profesionales de blanco que no pueden ejercer su profesión por no contar con las herramientas necesarias, como se da con los odontólogos.

Indicó que se debe tener en cuenta que en todos los entes públicos los funcionarios tienen seguro médico privado (los permanentes), como para que se destine un rubro importante en la contratación de personal de blanco en una institución que no sea el Ministerio de Salud.