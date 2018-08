El ministro de la Juventud y los cuarteles de la salvación

Si su hijo cayó en las drogas e integra la cada vez más engrosada lista de chicos chespi, no se preocupe. El nuevo ministro de la Juventud, Felipe Salomón, tiene la solución.

Si en su barrio hay varios jóvenes que, a falta de oportunidades de estudio y trabajo, integran el grueso ejército de microtraficantes, tampoco pierda la esperanza.

O si las chicas y chicos de su comunidad no hallan empleo, porque no están capacitados siquiera para trabajar de cajeros o como operarios en un call center, ya no siga quebrantada por el futuro.

Si su sobrino quiere estudiar informática en el SNPP, pero en la familia la suma de los sueldos mínimos no alcanza más que para cubrir apenas las necesidades básicas, y no sobra para el pasaje del muchacho, deje de estresarse.

El nuevo Gobierno tiene clarísimo cómo resolver estos problemas que comportan el día a día de la dilatada población juvenil que, aclaremos, no es la que va a un colegio privado, ni habla inglés.

¡Cómo no lo vieron antes! Desintoxicación, capacitación laboral, educación, disciplina, patriotismo, responsabilidad, apego al trabajo y hasta tratamiento odontológico gratis recibirán en los cuarteles. Solo deben cumplir estrictamente el servicio militar obligatorio, la gran propuesta que trae el flamante y privilegiado ministro de la Juventud.

Claro, olvidé decir que con esto también volverá a imponerse el recorte cadete y, por supuesto, nada de tatuajes. Es la “brillante idea” con la que hace su presentación el joven ministro que, a todas luces, se nota que está donde está ahora no porque cuenta con una foja brillante, ni porque ha sido voluntario de tal o cual causa, sino porque es presidente de una seccional colorada en San Lorenzo e hijo de un senador colorado del movimiento interno del actual presidente.

En el país hay miles de jóvenes que se destacan por su formación y militancia social, incluido en el mismo Partido Colorado, pero evidentemente la funesta práctica del prebendarismo político sigue ganando la pulseada.

Considerando los problemas sociales, características poblacionales y niveles de pobreza del país, instituciones como la Secretaría de la Juventud y la Secretaría Nacional de la Niñez deberían preservarse del clientelismo. Tendrían que ser las entidades más sólidas y tener al frente a personas con un alto compromiso social y conocimiento del sector, considerando que la población menor a 30 años sigue siendo aproximadamente 60% del total.

Estos cargos no deberían ser coto de caza del poder de turno para destinar en ellos a personajes que recurren a planteamientos simplistas, superficiales y retrógrados, a los problemas estructurales que arrastra el Paraguay.

El ministro está convencido de que el servicio militar obligatorio será la panacea. Habla de algo que ni siquiera conoce, puesto que no prestó el servicio militar. Asume el cargo, y ni siquiera tiene un plan de gestión. Viene a improvisar nada menos que en la secretaría de Estado que debe generar, diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas dirigidas a atender las necesidades prioritarias de la juventud paraguaya.

Tener a un joven con mentalidad vieja pretendiendo dirigir una institución que debería ebullir en propuestas e iniciativas creativas es muy desalentador. Estamos ante el típico personaje que apenas ve el árbol, porque no tiene capacidad de visualizar todo el bosque que hay detrás. Por eso, para Salomón, y estoy segura de que para el nuevo Gobierno que integra, los cuarteles son la salvación que necesita la juventud. ¡Qué pobreza!